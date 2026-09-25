Nghệ An tăng cường giám sát các gói thầu cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Các nhà thầu đang huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cụ thể, Sở Xây dựng Nghệ An rà soát tiến độ từng gói thầu, theo dõi các vị trí, hạng mục có nguy cơ phát sinh chậm trễ hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để kịp thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục.

Tại các khu vực thi công, việc kiểm soát không chỉ tập trung vào khối lượng thực hiện mà còn gắn với chất lượng công trình, biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Những khó khăn, điểm nghẽn vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp để xử lý, qua đó, hạn chế tình trạng một hạng mục chậm kéo theo ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tuyến.

Cùng với kiểm tra, giám sát, Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp xử lý đối với những gói thầu, hạng mục thi công chậm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng; đồng thời, nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp để rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Với vai trò chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện, từ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán. Các nhà thầu phải bảo đảm đủ nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính và giải pháp kỹ thuật để đáp ứng tiến độ từng gói thầu, góp phần hoàn thành mục tiêu thông tuyến trong quý I/2029.

Quá trình lựa chọn, triển khai và quản lý các gói thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch; không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm, dàn xếp, thông thầu gây thất thoát ngân sách. Năng lực thực tế của nhà thầu, khả năng huy động nguồn lực và phương án tổ chức thi công được xác định là những yếu tố cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, đi qua các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng. Trong 6 gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, hiện có 3 gói thầu đã được triển khai. Các gói thầu còn lại dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 9, tổ chức thi công từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, với khoảng 40,34/60,031 km đã hoàn thành. Phần đất nông nghiệp còn lại khoảng 0,42 km, liên quan 58 hộ tại xã Kim Bảng; đất lâm nghiệp còn khoảng 17,77 km, chủ yếu tại các xã Kim Bảng và Sơn Lâm.

Trong ngày 24/9, cửa phía Tây, nhánh trái hầm Đại Huệ đã được mở, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công hầm chính. Hầm Đại Huệ là hầm xuyên núi duy nhất trên tuyến, gồm 2 ống hầm dài lần lượt 495m và 499m. Sau khi mở cửa, các mũi khoan đầu tiên đã được triển khai, tạo tiền đề để tiếp tục thi công hầm và đồng bộ các hạng mục cầu, đường trên tuyến.

Việc tăng cường giám sát ngay trong quá trình triển khai giúp các vấn đề phát sinh trên công trường được nhận diện, xử lý sớm, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.