Sáng 17/11, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930–18/11/2026), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, người làm công tác Mặt trận tiêu biểu năm 2026.

Đoàn công tác Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An và 96 cá nhân tiêu biểu dâng hoa dâng hương tại Khu di tịch Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: Điền Bắc

Tham dự có ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và 96 cá nhân tiêu biểu.

Trước hội nghị, đoàn đại biểu đến Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó với Nhân dân.

Đoàn đại biểu đến Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác. Ảnh: Điền Bắc

Báo công lên anh linh Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, bà Trần Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Điền Bắc

Trên nhiều lĩnh vực, cán bộ Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền cũng được chú trọng.

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thay mặt đoàn đại biểu báo công với Bác về các kết quả trong công tác Mặt trận giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Điền Bắc

Đội ngũ làm công tác Mặt trận tại cơ sở, khu dân cư giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Bằng sự kiên trì, gần gũi và trách nhiệm, nhiều cán bộ đã vận động người dân tham gia các phong trào, góp sức xây dựng cộng đồng, đồng thời kịp thời nắm bắt và phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân, những người làm công tác Mặt trận có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Điền Bắc

Từ thực tiễn công tác giai đoạn 2022–2026, 96 cá nhân thuộc Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cá nhân, đồng thời lan tỏa những cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận.

Đại diện Ban Thường trực trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân thuộc ban, đơn vị Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Bắc

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình và cách làm hay. Qua đó, góp phần động viên đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường gắn kết với Nhân dân và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An). Ảnh: Điền Bắc