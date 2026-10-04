Nghệ An tăng 4 bậc về Chỉ số đổi mới sáng tạo

Thứ hạng PII của Nghệ An từ năm 2023 đến nay. Đồ họa: Thành Duy

Kết quả được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sáng 4/10. Theo bảng xếp hạng, Hà Nội dẫn đầu cả nước với 63,8 điểm; tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh 58,3 điểm, Hải Phòng 56,33 điểm, Quảng Ninh 55,24 điểm và Bắc Ninh 50,96 điểm.

So với năm 2025, thứ hạng của Nghệ An tăng từ vị trí 22 lên 18. Năm 2023, năm đầu tiên bộ chỉ số được công bố, Nghệ An đạt 36,5 điểm, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố. Năm 2024, tỉnh đạt 32,69 điểm, xếp thứ 37/63. Năm 2025, sau khi cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, Nghệ An đạt 37,16 điểm, xếp thứ 22.

PII (Provincial Innovation Index) là bộ chỉ số cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Đối với chính quyền các cấp, PII cung cấp căn cứ nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng, thực thi chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Bộ chỉ số cung cấp công cụ đánh giá, so sánh năng lực và kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các địa phương, cũng như chất lượng điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ở cấp quốc gia, PII góp phần nâng cao năng lực và kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời phục vụ thực hiện, theo dõi và đánh giá Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với nhà đầu tư, kết quả PII là nguồn thông tin tham khảo về môi trường đầu tư của địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định phù hợp. Với khu vực nghiên cứu, PII cung cấp hệ thống dữ liệu và các chỉ tiêu có khả năng so sánh qua thời gian, phục vụ các nghiên cứu liên quan.

Đối với cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ, kết quả PII là cơ sở để xem xét, cân nhắc các hoạt động và chương trình tài trợ có liên quan tại các địa phương ở Việt Nam.