Nghệ An: Tạm giữ phụ huynh đánh giáo viên mầm non nhập viện

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc. Ảnh: baonghean.vn

Liên quan đến vụ việc một giáo viên thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) bị phụ huynh đánh ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, chiều 25/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cùng nhà trường làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình dạy và học trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng đã thăm hỏi, động viên giáo viên bị đánh.

Công an thành phố Vinh cho biết, đã triệu tập và tạm giữ bà Phan Thị Nghĩa, trú ở phường Trung Đô, thành phố Vinh, là phụ huynh đã xông vào Trường Mầm non Việt - Lào hành hung cô giáo thực tập làm cô giáo này phải nhập viện.

Như đã đưa tin, vào tối 21/3, sau khi con đi học trở về nhà, một phụ huynh ở phường Trung Đô, thành phố Vinh đã phát hiện những vết bầm tím ở bàn chân của con. Nghi ngờ con bị cô giáo đánh, sáng 22/3, phụ huynh này đến Trường Mầm non Việt - Lào để nói chuyện với giáo viên. Do mâu thuẫn nên phụ huynh này đã đánh cô H (21 tuổi) là sinh viên thực tập tại lớp làm cô H bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng...

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23/3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Nghệ An khẩn trương nắm tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo; coi trọng hơn công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy, cô giáo và học sinh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)