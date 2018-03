Nghệ An: Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ

(TN&MT) - Sáng 29/3, ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho hay, đối tượng Trần Bá Thịnh đánh con riêng của vợ là cháu Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi) chấn thương vùng mắt, mặt, đầu đã được lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai triệu tập và tạm giữ để điều tra sự việc.

Ông Lê Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho hay: "Chiều 27/3, ngay sau khi nhận được phản ánh sự việc, chúng tôi đã cắt cử các đồng chí Công an phường xuống làm việc với gia đình, cùng lúc đó Công an thị xã Hoàng Mai đã có giấy triệu tập đối tượng lên lấy lời khai về hành vi đánh cháu bé bị thương phải nhập viện. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an thị xã”.

Trong khi đó liên hệ với ông Dương Phúc Định - Trưởng Công an phường Mai Hùng thì ông này cho hay: Đối tượng Trần Bá Thịnh có tiểu sử bênh tâm thần, tuy nhiên chúng tôi cũng báo cáo cụ thể nhân thân của đối tượng lên Công an thị xã Hoàng Mai.

Nhãn

Trước đó, chiều 27/3, Bệnh viên Đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai tiếp nhận cấp cứu đối với bệnh nhân Hồ Phúc Hiếu (2 tuổi) với tình trạng thâm tím mặt mày, hai mắt sưng vù, cháu không ăn và không nói được.

"Khi chúng tôi làm việc với Nguyễn Thị Suối (65 tuổi ) và chị Hồ Thị Sẻ (36 tuổi) - Bà và mẹ cháu bé Hồ Phúc Hiếu thì cả hai đều cho hay cháu Hiếu do ị bố dượng đánh đập dẫn đến xây xát như vậy. Theo lời kể của chị Sẻ, chồng suốt ngày uống rượu rồi đánh vợ con, thậm chí nhiều lần dùng dao đòi dọa giết cả 2 mẹ con. Tuy nhiên, sự việc trên chúng tôi đang tiến hành điều tra tường bước, bất kể đối tượng là người từng có tiền sử tâm thần" - Ông Dương Phúc Định cho biết thêm.

Được biết, trước khi lấy anh Trần Bá Thịnh, chị Hồ Thị Sẻ đã có một đời chồng và có con là cháu Hồ Phúc Hiếu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cháu không được đi học mầm non.

Bác sỹ Lương Nhạc Văn, làm việc tại Bệnh viên đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai cho hay: "Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nhi tên Hiếu với tình trạng bị chấn thương phầm mềm, vùng mắt, mặt, đầu. Sau khi thăm khám cháu được điều trị và theo dõi về các vấn đề liên quan đến phần não. Hiện sức khỏe của cháu đã khá lên, cháu có ăn uống được và đang theo dõi tại bệnh viện”.

Được biết, chiều 27/3, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Trần Bá Thịnh (SN 1989) – Cha dượng cháu Hiếu, trú khối 13 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai để điều tra về hành vi bạo hành gây thương tích cho cháu Hiếu.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.