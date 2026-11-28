Với lợi thế về vị trí địa lý, sự đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp và hoạt động ngày càng đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp, Trung Lộc đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Công nghiệp giữ vai trò chủ lực, tạo sức bật cho kinh tế địa phương

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An, xã Trung Lộc có nhiều lợi thế trong phát triển công nghiệp khi trên địa bàn có Khu công nghiệp Nam Cấm và Khu công nghiệp WHA. Đặc biệt, hoạt động đầu tư, phát triển hạ tầng của Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đang góp phần mở rộng không gian công nghiệp, tạo quỹ đất và điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Khu công nghiệp WHA nằm trên địa bàn xã Trung Lộc.

Sự phát triển của các khu công nghiệp không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như xây dựng, vận tải, logistics, thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống và cung ứng hàng hóa. Qua đó, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Năm 2026, kinh tế xã Trung Lộc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 14.903 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt 13.899,965 tỷ đồng, tăng 11,68%; thương mại - dịch vụ đạt 819,229 tỷ đồng, tăng 10,47%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 183,806 tỷ đồng, tăng 6,17%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Bên cạnh hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, những ngành nghề cơ khí, mộc dân dụng, chế biến lâm sản, xây dựng công trình và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Cùng với công nghiệp, thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển. Hệ thống chợ Đình, chợ Nghi Quang, các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini và cơ sở kinh doanh cá thể đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và lực lượng công nhân. Hoạt động kinh doanh trực tuyến, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, thanh toán không dùng tiền mặt và thuế điện tử từng bước được mở rộng, góp phần hiện đại hóa hoạt động kinh doanh.

Một trong những kết quả đáng chú ý là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển. Xã đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 115 hộ thuộc Dự án Nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm (vị trí số 03); đồng thời phối hợp đo đạc, kiểm đếm 25 hộ thuộc Dự án Bệnh viện Đông Nam và 49 hộ thuộc Dự án Nhà ở xã hội số 04. Những dự án này góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và các dịch vụ thiết yếu cho người lao động, tạo điều kiện để công nghiệp phát triển gắn với đời sống dân cư.

Hướng tới phát triển bền vững

Xác định hạ tầng là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã Trung Lộc tập trung huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa. Hiện địa phương đang theo dõi 58 công trình, trong đó 22 công trình đã khởi công mới, 36 công trình đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; có 12 công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ được xác định là những yếu tố quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Nhiều tuyến đường ở xã Trung Lộc đang được hoàn thiện, tạo đà phát triển kinh tế địa phương.

Sự phát triển của các khu công nghiệp cũng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Trong năm 2026, xã đã tổ chức 2 phiên giao dịch, tư vấn việc làm, hỗ trợ giải quyết việc làm mới cho 130 lao động tại các nhà máy thuộc khu công nghiệp; đưa 141 người đi xuất khẩu lao động, đạt 88,12% kế hoạch năm. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Trong 10 tháng đầu năm, khối lượng rác thải sinh hoạt thu gom đạt 8.317 m³, tỷ lệ thu gom và xử lý đạt 100%; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì tại 100% các xóm. Địa phương cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chú trọng quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ công nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Trung Lộc vẫn đối mặt với một số khó khăn như tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số công trình còn chậm, giá nguyên vật liệu biến động, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chưa được xử lý triệt để. Lượng công nhân, lao động thời vụ đến làm việc và lưu trú biến động cũng tạo áp lực đối với công tác quản lý xã hội, môi trường và hạ tầng dân sinh.

UBND xã Trung Lộc xác định hạ tầng là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thời gian tới, xã Trung Lộc xác định tiếp tục phát huy lợi thế từ Khu công nghiệp Nam Cấm và WHA, tăng cường phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp để thu hút các dự án sản xuất phù hợp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ phục vụ sản xuất. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, địa phương chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự.

Với động lực từ các khu công nghiệp, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm của chính quyền địa phương, xã Trung Lộc đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Trung Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.