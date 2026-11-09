Nghệ An: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Tân Kỳ

Quang cảnh của ngày hội tại xóm Quy Tiến, xã Tân Kỳ.

Tham dự có ông Lê Văn Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Trại giam số 3 (Bộ Công an), Giáo xứ Quy Hậu cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các ý kiến tham luận tập trung đề cao vai trò người cao tuổi trong gìn giữ truyền thống gia đình, dòng họ và tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Các đại biểu cùng đông đảo bà con Nhân dân tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, ông Lê Văn Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả xóm Quy Tiến đạt được; đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, gắn bó lương, giáo là nét nổi bật của địa phương với 411 hộ dân, trong đó có 140 hộ đồng bào Công giáo.

Lãnh đạo địa phương trao tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Quy Tiến, xã Tân Kỳ.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Tân Kỳ biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu và trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân.

Dịp này, xã Tân Kỳ biểu dương, khen thưởng 5 hộ gia đình lương giáo tiêu biểu; trao hỗ trợ mô hình sinh kế trị giá 10 triệu đồng và 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Giáo xứ Quy Hậu và Trại giam số 3 cũng trao tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ và nhân dân xóm Quy Tiến.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư.

Sau phần lễ, ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như nhảy sạp, đánh khắc luống, ném còn, múa cồng chiêng, vũ hội rượu cần. Các hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.