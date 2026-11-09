Nghệ An siết an toàn khai thác mỏ sau vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong

Mỏ đá xây dựng nơi 2 công nhân tử vong thương tâm. (Ảnh: TH)

Theo Sở Công thương Nghệ An, thời gian qua công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về hoạt động khoáng sản, nhất là về thiết kế mỏ, các quy định về kỹ thuật an toàn để xảy ra sự cố, vụ việc mất an toàn lao động...

Trước tình hình trên, Sở Công thương Nghệ An đã yêu cầu UBND các xã, phường và doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấn chỉnh hoạt động, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động và thiết kế mỏ.

Theo đó, các doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra sườn tầng, bờ mỏ, bãi thải; dừng khai thác ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, khai thác đúng phạm vi, công suất được cấp phép, vận hành camera, trạm cân và kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng. Tuyệt đối tuân thủ quy trình khai thác, các quy định, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ; đề phòng trượt lở đá, sạt lở đất, lũ quét, sạt lở công trình khai thác.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường giám sát, xử lý các vi phạm như khai thác chưa thuê đất, vượt mốc giới, đổ thải trái phép. Lãnh đạo xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu chậm trễ hoặc không xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

Động thái chấn chỉnh này được đưa ra sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá Lèn 12 Thung, thuộc xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An mới đây khiến 2 công nhân tử vong thương tâm.

Cụ thể, theo báo cáo của Công ty Cổ phần vật liệu 99 (đơn vị quản lý, vận hành khai thác mỏ), vào khoảng 13h55 ngày 7/11/2026, tổ khai thác do ông Đặng Văn P. (trú xã Bạch Hà) làm tổ trưởng đang di chuyển giàn khoan bằng tời điện.

Trong quá trình thực hiện, cáp tời bất ngờ văng khiến giàn khoan va vào hai công nhân Đ.V.H (SN 1985, trú xã Bạch Hà) và Đ.V.H. (SN 2001, con trai ông P.). Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng các nạn nhân sau đó đã tử vong.

Theo Công ty Cổ phần vật liệu 99, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra do sự chủ quan trong quá trình làm việc của công nhân. Hiện công ty đang phối hợp với gia đình người bị nạn và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, giải quyết hậu sự và thực hiện các trách nhiệm, chế độ liên quan theo quy định.