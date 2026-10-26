Nghệ An sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tham dự phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động đặc sắc trong tuần lễ

Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ ngày 1 đến 18/11; Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 16/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh với chuỗi hoạt động kết hợp tôn vinh bản sắc văn hóa, kết nối cộng đồng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 được thiết kế tổ chức theo nhiều nội dung, chương trình, không gian cụ thể. Như tổ chức Không gian di sản, trình diễn và trải nghiệm “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”,giới thiệu các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu: Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục, nghề thủ công và tri thức dân gian của các cộng đồng dân tộc; trình diễn nghề dệt thổ cẩm; thực hành nhạc cụ, trò chơi dân gian; giao lưu với nghệ sĩ, nghệ nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đức Thành báo cáo dự kiến Chương trình Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Ảnh: Mai Hoa

Không gian ẩm thực “Nghệ An - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực” và không gian ẩm thực du lịch Bắc Trung Bộ nhằmgiới thiệu, thưởng thức, trình diễn chế biến món ăn đặc trưng của các vùng, miền, cộng đồng dân tộc; các câu chuyện văn hóa về các món ăn, nguyên liệu địa phương, kỹ năng chế biến, trình diễn giao lưu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề xuất hoạt động của Công đoàn tham gia tuần lễ, trong đó, dự kiến tổ chức Lễ cưới tập thể cho công nhân, người lao động. Ảnh: Mai Hoa

Không gian OCOP “Kết nối sản phẩm OCOP, lan tỏa giá trị văn hóa Nghệ An” đểtrưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản vật đặc trưng, ưu tiên hàng hóa gắn với văn hóa cộng đồng. Dự kiến dựng 30-50 gian hàng chung cho các khu OCOP, sản vật, du lịch và ẩm thực; áp dụng nguyên tắc công khai đăng ký, tiêu chí lựa chọn, không phân bổ vượt khả năng tổ chức.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền nêu một số hoạt động của Hội Phụ nữ trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, trong đó có hoạt động dân ca, dân vũ, trình diễn áo dài. Ảnh: Mai Hoa

Không gian sách “Văn hóa Việt Nam - Văn hóa Nghệ An qua những trang sách”, giới thiệu, thưởng thức, trình diễn chế biến món ăn đặc trưng của các vùng, miền, cộng đồng dân tộc; Ưu tiên câu chuyện văn hóa của món ăn, nguyên liệu địa phương, kỹ năng chế biến, trình diễn giao lưu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng nêu một số hoạt động của Hội Nông dân trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, trong đó có hoạt động quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ tuần lễ còn dự kiến tổ chức khánh thành, mở cửa Phòng trưng bày Bảo vật Quốc gia phục vụ Nhân dân và du khách; diễu hành, trình diễn áo dài, dân vũ và quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Bí thư Tỉnh đoàn Hồ Phúc Hải nêu dự kiến một số hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, trong đó có hoạt động dân ca, dân vũ, trình diễn áo dài. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở các chương trình, nội dung dự kiến tổ chức trong tuần lễ, tại phiên họp, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cũng đã chủ động đề xuất một số hoạt động trọng tâm mang dấu ấn riêng của từng tổ chức.

Huy động sự vào cuộc của các tổ chức, hội quần chúng

Nhấn mạnh, tổ chức Tuần lễ Văn hoá - Đại đoàn kết năm 2026 phải đảm bảo đặc sắc, ấn tượng, đậm đà bản sắc Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu từng tổ chức chính trị – xã hội và hội quần chúng chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia bằng các hoạt động, mô hình cụ thể, tạo sự phong phú, đa sắc màu của tuần lễ, nhưng đảm bảo thống nhất trong một không gian văn hóa chung và đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động cần hướng về cộng đồng, khơi dậy sự tham gia chủ động của các tầng lớp nhân dân, để văn hóa thực sự trở thành sợi dây kết nối con người, bồi đắp tình đoàn kết và đồng thuận xã hội.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần đó, đồng chí Võ Thị Minh Sinh thống nhất và gợi mở nhiều hoạt động như trình diễn trang phục áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số; văn hóa công nhân, lễ cưới tập thể, tuyên dương nhà giáo trẻ, ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số, các nhóm nhảy trẻ và biểu diễn dưỡng sinh của người cao tuổi. Các không gian giới thiệu sản phẩm được định hướng gắn với những chủ đề mang bản sắc xứ Nghệ như “Hương Biển”, “Hương Đồng”, “Hương Núi”, “Bếp Xứ Nghệ”, “Nét Nghệ”, kết hợp livestream để quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Trong khuôn khổ tuần lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức biểu dương, tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh; điển hình “Dân vận khéo” và cán bộ làm công tác Mặt trận tiêu biểu. Việc tôn vinh phải gắn với đóng góp thực chất, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua từ cơ sở.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu thành lập Ban Tổ chức, phối hợp với UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng được yêu cầu chủ động đăng ký nội dung, phát huy thế mạnh và tổ chức hoạt động thiết thực. Thông qua chuỗi hoạt động, Nghệ An hướng tới tạo dựng không gian văn hóa chung để các tầng lớp nhân dân giao lưu, chia sẻ, cùng gìn giữ và phát huy di sản; đồng thời, gắn kết các phong trào văn hóa với hoạt động cộng đồng, phát triển sản phẩm địa phương và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Tại phiên họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng thống nhất kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam – Xuân Đinh Mùi 2027”; cho ý kiến về chủ trương hiệp thương cử bổ sung tổ chức thành viên, Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng công chức và tập huấn xây dựng, quản trị, vận hành các trang fanpage trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.