Nghệ An: Sẽ cưỡng chế các ki ốt trên hành lang tỉnh lộ 537B

Ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2026.

UBND tỉnh Nghệ An thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2026.

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề đã được các phóng viên đặt câu hỏi với các sở ngành. Trong đó, có các vấn đề liên quan đến chính sách cho người có công, chi trả chế độ cho các cán bộ công chức viên chức đi đi biệt phái, tăng cường cho vùng sâu, vùng xa... Các vấn đề nóng đang được dư luận tại địa phương quan tâm như: xử lý các dự án còn dang dở; việc hơn 100 học sinh ở xã Quỳnh Tam chưa tới trường do phụ huynh phản đối việc dừng dạy và học tại điểm lẻ Tiến Sơn...

Các nội dung đều được đại diện các sở, ngành và lãnh đạo tỉnh trả lời. Riêng việc hơn 100 học sinh ở xã Quỳnh Tam chưa đến trường, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: Nhiều kiến nghị từ phía người dân ở Tiến Sơn đã được các cấp chính quyền quan tâm giải quyết.

Nỗi lo của các phụ huynh về việc đi lại, chăm lo sức khỏe cho các cháu cũng đã được Sở và tỉnh hỗ trợ thông qua tổ chức xe đưa đón tận nơi, hỗ trợ ăn bán trú… Sau đó, đã có một số phụ huynh cho con em mình đi học trở lại. Tuy nhiên vẫn có phụ huynh cố tình ngăn cản.

"Ngày hôm qua, công an đã triệu tập và xử lý một số trường hợp. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ có sự chuyển biến. Đồng thời lực lượng công an sẽ làm nghiêm những trường hợp không thực hiện cam kết hoặc những thành phần cố tình chống đối ngăn cản để xử lý theo quy định của pháp luật. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới họ sẽ nhận thức được việc làm sai trái của mình và bà con nhân dân cũng đồng tình trong việc sớm đưa các cháu trở lại trường. Các cấp các ngành địa phương cũng sẽ tăng cường đối thoại, tuyên truyền không thể để tình trạng này tiếp diễn", ông Khoa chia sẻ.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn xã Quỳnh Anh làm các thủ tục để tổ chức cưỡng chế trong trường hợp các hộ dân vẫn không chấp hành.

Tại cuộc họp, PV Báo Xây dựng tiếp tục đặt câu hỏi với UBND tỉnh Nghệ An về việc bao giờ sẽ xử lý xong 7 ki ốt trên hành lang tỉnh lộ 537B đang chắn lối vào nhà dân.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, cho biết: Đây là vụ việc có từ nhiều năm trước, xuất phát từ việc UBND xã Quỳnh Lương trước đây cho thuê đất hành lang để các hộ dựng ki ốt kinh doanh buôn bán.

Đến năm 2004, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành quyết định về việc xử lý cho thuê đất không đúng thẩm quyền. Trên cơ sở đó, UBND xã Quỳnh Lương đã có quyết định về việc hủy bỏ, thu hồi các hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ không chấp hành mà tiếp tục sử dụng các ki ốt này để kinh doanh buôn bán gây bức xúc trong nhân dân.

Về xử lý vụ việc, hiện nay UBND xã Quỳnh Anh (xã mới) đang tiến hành việc rà soát nguồn gốc lịch sử đất, quá trình sử dụng và giải quyết các kiến nghị của các hộ dân tại khu vực chợ Mơ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An thông tin về quá trình xử lý các ki ốt trên hành lang 537B.

Ông Khang cũng thông tin: "Theo báo cáo gần đây nhất của xã Quỳnh Anh, vào ngày 8/8/2026, xã ban hành quyết định 1228 về việc thành lập tổ rà soát nguồn gốc và quá trình sử dụng các ki ốt hoạt động xung quanh chợ Mơ. Ngày 25/8, xã ban hành quyết định về việc yêu cầu các hộ cung cấp các tài liệu liên quan đến việc sử dụng ki ốt để phục vụ công tác rà soát.

Hiện UBND xã đang thu thập tài liệu để kiểm tra, đối chiếu quá trình hình thành và sử dụng các ki ốt. Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền".

Theo ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch, vụ việc này tồn tại đã lâu khiến người dân xung quanh bức xúc về việc chính quyền cho thuê mà không thu hồi được. Nhiệm vụ giải quyết vấn đề là trách nhiệm của quyền địa phương. Sở Xây dựng cũng cần có văn bản đôn đốc để địa phương giải quyết dứt điểm và báo cáo lên tỉnh.

Bày tỏ quan điểm chỉ đạo đối với vụ việc này, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND xã Quỳnh Anh nhanh chóng xử lý vấn đề này.

"Vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, họp rồi, có kết luận rồi. Trong trường hợp xã đã tuyên truyền vận động làm đầy đủ các bước rồi mà người dân vẫn cố tình không đi thì Sở hướng dẫn xã làm các thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo quy định", ông Thành nhấn mạnh.