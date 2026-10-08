Nghệ An sẽ ban hành tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới và Đề án Phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm xây dựng nông thôn mới toàn diện theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; nhất là trong bối cảnh Nghệ An có diện tích miền núi lớn, nhiều thôn, xóm, bản thuộc các xã khu vực ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đồng chí Lê Văn Lương - Chi cục Trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Nghệ An trình bày các dự thảo quyết định, đề án. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là các thôn, xóm, bản thuộc các xã khu vực III, trừ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Việc xây dựng và công nhận thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại những khu vực này được xác định là nền tảng, tiền đề để từng bước xây dựng xã đạt chuẩn, phù hợp với điều kiện và khả năng huy động nguồn lực của từng địa bàn.

Trên cơ sở đó, các đại biểu góp ý 7 nhóm tiêu chí gồm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực nông thôn; văn hóa, giáo dục; giảm nghèo và an sinh xã hội; môi trường, cảnh quan nông thôn; hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cuộc họp cũng cho ý kiến Dự thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030”, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững và gắn với lợi thế, tiềm năng của từng địa phương.

Phát biểu kết luận, đối với Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo, sớm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí, nhất là các lĩnh vực giao thông, giáo dục, bảo đảm phù hợp thực tiễn. Danh sách các thôn, xóm, bản thuộc đối tượng áp dụng cần được lập cụ thể để các địa phương thuận tiện tra cứu, xác định rõ phạm vi thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến dự thảo Đề án “Phát triển sản phẩm OCOP”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện theo hướng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và khả thi hơn.

Đồng chí chỉ rõ: Thay vì triển khai dàn trải, cần lựa chọn khoảng 5 sản phẩm tiêu biểu, có lợi thế, đặc trưng của Nghệ An để xây dựng thành những sản phẩm OCOP có thương hiệu, sức cạnh tranh và khả năng vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với các sản phẩm được lựa chọn, đề án phải lượng hóa cụ thể mục tiêu và nguồn lực hỗ trợ theo từng khâu, từ xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, đến quảng bá, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm vào các kênh bán hàng, trong đó có các sàn thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nguồn lực phải được bố trí tương xứng với mục tiêu của đề án. Các chính sách hỗ trợ cần bám sát quy định; đồng thời được cụ thể hóa thành những nội dung, mức kinh phí và kết quả đầu ra rõ ràng.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phùng Thành Vinh giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Đề án; đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành trong tháng 10/2026.