Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ

Quy chế phối hợp hiện hành được ban hành năm 2017. Sau gần 10 năm triển khai, nhiều quy định về thẩm quyền, chức năng quản lý đã thay đổi theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm giữa các sở, ngành và UBND cấp xã, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Dự thảo quy chế mới gồm 3 chương, 17 điều, quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung vào công tác tham mưu, xây dựng và triển khai chính sách; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; quản lý khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; giải quyết thủ tục hành chính; kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác sau cấp phép.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm phối hợp trong quản lý sản lượng khai thác, nghĩa vụ tài chính, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và quản lý hoạt động sau khai thác. Điểm mới là bổ sung cơ chế giám sát sản lượng khai thác thông qua dữ liệu camera và trạm cân.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến các sở, ngành, rà soát, hoàn thiện dự thảo theo hướng bao quát đầy đủ các khâu quản lý khoáng sản, từ cấp phép thăm dò, khai thác đến giám sát hoạt động, quản lý sau khai thác, thanh tra và xử lý vi phạm; phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, không để bỏ sót nhiệm vụ hoặc phát sinh khoảng trống quản lý.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng yêu cầu xác định cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, chia sẻ thông tin; phân công rõ đơn vị hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát, bảo đảm kết nối, đồng bộ dữ liệu.

Đồng thời, rà soát quy định về phân cấp, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; làm rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, điều phối kế hoạch chung, tránh chồng chéo nhưng không bỏ sót nhiệm vụ quản lý thường xuyên.

Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện dự thảo đúng trình tự, thủ tục, trình ban hành trước ngày 1/12 năm nay.

Đơn giản hóa thủ tục

Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng xem xét giải pháp nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng thông thường. Mục tiêu là chủ động nguồn cung vật liệu cho các công trình, dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chặt hoạt động khai thác, sản lượng và việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương trình bày phương án đẩy nhanh tiến độ nâng công suất khai thác mỏ phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo Sở Công Thương, việc lập hồ sơ nâng công suất theo quy trình thông thường đòi hỏi doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục, mất nhiều thời gian.

Để chủ động nguồn nguyên liệu, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh cho phép nâng công suất khai thác đối với các giấy phép mỏ hiện có đủ điều kiện theo cơ chế, chính sách đặc thù.

Trước mắt, Sở Công Thương đề nghị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để nâng công suất 54 mỏ đã đăng ký, gồm 34 mỏ đá, 15 mỏ cát và 5 mỏ đất san lấp.

Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh mấu chốt của giải pháp phải đáp ứng được yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng; đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về trình tự thực hiện, đồng chí thống nhất đối với bước làm thủ tục thăm dò để nâng công suất chỉ cần xác định rõ chủ đầu tư, khối lượng dự kiến, vị trí mỏ, loại khoáng sản. Còn đối với bước chấp thuận cho phép nâng công suất thì thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước mắt, đối với 34 mỏ đá, 15 mỏ cát và 5 mỏ đất san lấp đã đăng ký nâng công suất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, khảo sát cụ thể từng mỏ trước khi xem xét thủ tục.

Đặc biệt, đối với các mỏ cát, việc nâng công suất phải đánh giá kỹ điều kiện khai thác, đặc điểm địa bàn và tác động đến lòng, bờ sông, tránh nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực dân cư và công trình liên quan.