Nghệ An sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng: Cơ cấu lại đầu mối, nâng tầm năng lực lãnh đạo

Cán bộ xã Đông Hiếu giám sát kỹ năng chuyển đổi số của công chức xã. Ảnh: Mai Hoa

Gắn tổ chức đảng với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bích Hào vừa được thành lập trên cơ sở chia tách từ Chi bộ Các cơ quan Đảng, hiện có 4 đảng viên.

Theo đồng chí Trần Xuân Huấn - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã: Việc thành lập chi bộ riêng giúp nội dung sinh hoạt bám sát hơn nhiệm vụ chuyên môn; công tác phân công, theo dõi, đánh giá đảng viên cụ thể, sát thực tiễn hơn. Đặc thù của ngành kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng trong giáo dục, rèn luyện đảng viên, từ chấp hành nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng đến giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tính bảo mật trong thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bích Hào trao đổi về chuyển đổi số trong công tác Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với thành lập chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy xã Bích Hào đã tổ chức lại các tổ chức đảng gắn với từng cơ quan, đơn vị. Địa phương kết thúc hoạt động của Đảng bộ UBND xã và Chi bộ Các cơ quan Đảng xã để thành lập các chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Chi bộ Công an xã được nâng cấp thành Đảng bộ Công an xã trực thuộc Đảng ủy xã.

Trong lĩnh vực giáo dục, 15 chi bộ trường học được kết thúc hoạt động để thành lập 6 Đảng bộ trường học theo mô hình tổ chức mới. Đảng bộ Trường THPT Đặng Thai Mai được chuyển đổi mô hình, chuyển về trực thuộc Đảng ủy xã. Các tổ chức đảng tại trạm y tế và các phòng chuyên môn thuộc UBND xã được rà soát, sắp xếp phù hợp với cơ cấu tổ chức sau sắp xếp.

Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Bích Hào, từ 42 tổ chức đảng với các loại hình khác nhau, nay còn 40 tổ chức đảng, gồm 8 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã và 32 chi bộ.

Khi tổ chức đảng được bố trí gắn với từng cơ quan, cấp ủy và bí thư chi bộ có điều kiện nắm sát tình hình, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; nội dung sinh hoạt tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn, những việc khó, việc đột xuất và trách nhiệm của từng đảng viên. Đồng chí Đặng Quốc Bảo - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bích Hào.

Theo Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bích Hào Đặng Quốc Bảo: Việc sắp xếp tổ chức đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW tạo điều kiện đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, sát thực tiễn đối với từng cơ quan, đơn vị. Trước đây, đảng viên Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng sinh hoạt trong một chi bộ nên nội dung sinh hoạt có lúc chưa đi sâu vào đặc thù từng lĩnh vực. Khi tổ chức đảng được bố trí gắn với từng cơ quan, cấp ủy và bí thư chi bộ có điều kiện nắm sát tình hình, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; nội dung sinh hoạt tập trung hơn vào nhiệm vụ chuyên môn, những việc khó, việc đột xuất và trách nhiệm của từng đảng viên.

Thực tiễn tại Bích Hào cho thấy, tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu cơ quan, đơn vị sẽ tạo điều kiện để sự lãnh đạo đi vào cụ thể, thực chất hơn. Qua đó, vai trò của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và sự phối hợp giữa cán bộ, đảng viên được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ xã Bích Hào tìm hiểu mô hình nuôi ốc bươu đen trong nhà kính. Ảnh: Mai Hoa

Đồng bộ mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống chính trị có nhiều thay đổi, đòi hỏi tổ chức Đảng phải được sắp xếp tương ứng.

Thực hiện Quy định số 208, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 02, ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư cùng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, các cấp ủy Đảng ở Nghệ An đang tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc theo hướng đồng bộ với cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Cán bộ xã Hùng Chân kiểm tra việc gắn số nhà của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Với xã Hùng Chân, việc sắp xếp tổ chức đảng được tính đến yếu tố đặc thù địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán. Đảng uỷ xã đã giải thể 17 chi bộ bản để thành lập 8 chi bộ sau sắp xếp, sáp nhập bản; giải thể 7 chi bộ trường học để thành lập 3 chi bộ sau sắp xếp, sáp nhập trường. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Hùng Chân đã nâng cấp 11 chi bộ từ chi bộ trực thuộc thành chi bộ cơ sở.

Trên cơ sở phương án được xây dựng, Đảng uỷ xã Hùng Chân tiếp tục nâng cấp 4 chi bộ trường học thành Đảng bộ cơ sở. Cùng với đó, địa phương kết thúc hoạt động của Chi bộ Các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã để thành lập 9 chi bộ cơ quan, đơn vị; sắp xếp tổ chức đảng tại các trạm y tế theo mô hình mới sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang cũng được rà soát, chuyển đổi loại hình phù hợp với quy định.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hùng Chân trao đổi về phần mềm tác nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Hùng Chân dự kiến có 24 tổ chức đảng trực thuộc với gần 1.000 đảng viên. Đồng chí Lang Văn Đông - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hùng Chân cho biết: Việc sắp xếp được triển khai đồng thời với kiện toàn đội ngũ chi ủy, chú trọng phẩm chất, năng lực và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây là yếu tố quan trọng để các tổ chức đảng sau sắp xếp không chỉ hoạt động đúng mô hình, mà còn nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt chi bộ.

Chuyên viên Đảng ủy xã Đông Hiếu trong giờ làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Ở xã Đông Hiếu, Đảng ủy xã đã xây dựng, thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc. Theo phương án, địa phương sẽ nâng cấp 5 chi bộ trường học thành 5 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã; kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã để thành lập 9 chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy xã. Các tổ chức đảng ở khu dân cư, Công an, Quân sự, Trạm Y tế xã và doanh nghiệp cũng được rà soát, sắp xếp theo đúng mô hình, loại hình tổ chức và quy định hiện hành.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Hiếu Trần Tuấn Dũng chia sẻ: Địa phương đang tập trung sắp xếp, tổ chức lại để hoàn thành trước ngày 30/10, đưa các tổ chức đảng sau sắp xếp vào hoạt động từ ngày 1/11/2026. Thông qua sắp xếp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về tổ chức, phù hợp với cơ cấu của hệ thống chính trị sau sắp xếp; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Đông Hiếu vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.

Cán bộ xã Đông Hiếu khảo sát, đánh giá mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Ở cấp tỉnh, cùng với việc thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh, Nghệ An đã ban hành 2 đề án thành lập Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể, Đảng bộ HĐND tỉnh; đồng thời quyết định đổi tên 2 Đảng bộ và định danh 134 Đảng bộ. Những điều chỉnh này hướng tới bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống tổ chức đảng, phù hợp với cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Mục tiêu của sắp xếp tổ chức đảng, bên cạnh tinh gọn, cơ cấu lại đầu mối, bảo đảm mô hình tổ chức phù hợp với cơ cấu của hệ thống chính trị sau sắp xếp, khắc phục những bất cập về cấp trực thuộc và mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo, quan trọng hơn là nâng tầm năng lực lãnh đạo toàn diện và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng.

Bởi vậy, yêu cầu đặt ra là sắp xếp tổ chức đảng phải gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy. Cùng với đó, các cấp ủy cần đổi mới sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Khi tổ chức đảng được bố trí phù hợp, thẩm quyền và trách nhiệm được xác định cụ thể, công tác xây dựng Đảng sẽ gắn kết chặt chẽ hơn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thước đo của quá trình sắp xếp không chỉ là tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là chuyển biến thực chất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả phục vụ nhân dân.