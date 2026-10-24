Nghệ An: Sắp xây cầu vượt đảo xuyến 2 tầng hiện đại với gần 1.500 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nút giao khác mức giữa đường N5 nối Quốc 7C với Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam. Trong ảnh là đồ họa thiết kế nút giao N5, Quốc lộ 7C, Quốc lộ 1 và đường sắt theo kiểu cầu vượt đảo xuyên 2 tầng.

Mục tiêu đầu tư nhằm xoá bỏ giao cắt đồng mức, bảo đảm thông suốt, nâng cao năng lực khai thác hệ thống hạ tầng giao thông Quốc lộ 1, Quốc lộ 7C, đường N5 tăng cường kết nối khu bến cảng, khu công nghiệp và các tuyến giao thông đối ngoại, thu hút đầu tư, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 1.480 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Nút giao được thiết kế theo mô hình đảo xuyến hai tầng liên thông. Trong đó, hạng mục cầu chính sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Quy mô công trình được tính toán phân kỳ, bảo đảm tính kết nối và năng lực khai thác đồng bộ với hiện trạng của Quốc lộ 1, Quốc lộ 7C (đường N5).

Phần đường đầu cầu và các nhánh nút giao được thiết kế đồng bộ, bảo đảm khả năng kết nối liên thông hoàn chỉnh giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 7C và đường N5. Về tiêu chuẩn kỹ thuật: Nhánh Quốc lộ 1 được quy hoạch theo quy mô đường cấp I (TCVN 4054:2005); nhánh đường N5 áp dụng tiêu chuẩn đường chính đô thị (QCVN 07-4:2016/BXD). Công trình định hướng vận tốc thiết kế đạt 80 km/h đối với tuyến chính và 40 km/h đối với các nhánh nút giao.

Các hạng mục phụ trợ được đầu tư đồng bộ, đồng thời bao gồm: Hệ thống an toàn giao thông, vỉa hè, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác. Bên cạnh đó, dự án sẽ thực hiện thi công hoàn thiện hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên đoạn từ cầu vượt đến đường ven biển; đồng thời tiến hành cải tạo, sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các vị trí bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai công trình.

Trao đổi với Người Đưa tin, ông ng Phan Cảnh Thịnh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, hiện ban đã chọn nhà thầu tư vấn lập phương án và thực hiện các bước thủ tục theo quy định. Mục tiêu cố gắng phấn đấu đến ngày 30/04/2027 sẽ hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu và chính thức triển khai thi công.

Được khởi công từ năm 2008 và chính thức cán đích vào tháng 8/2025, tuyến đường N5 (đường ngang Khu kinh tế Đông Nam) có chiều dài gần 6,6km với quy mô thông xe ấn tượng (nền rộng 56m, mặt đường rộng từ 2x7,5m đến 2x15m). Dù đã hoàn thành, tuyến đường vẫn không thể đưa vào sử dụng hiệu quả chỉ vì "nút thắt" đường sắt ngay cửa ngõ ra quốc lộ 1. Theo nhưng quy định hiện hành không cho phép địa phương tự ý mở đường ngang dân sinh tại khu vực này, khiến dự án giao thông rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ.

Hình ảnh vị trí giao cắt đồng mức giữa tuyến đường bộ N5 và đường sắt Bắc - Nam – điểm nghẽn hạ tầng chưa được khơi thông của dự án.

Đoạn đầu tuyến giáp với Quốc lộ 1 hiện vẫn chưa thể triển khai xây dựng. Tình trạng dậm chân tại chỗ kéo dài nhiều năm qua đã biến nơi đây thành một bãi đỗ xe ô tô bất đắc dĩ, trở thành điểm nghẽn giao thông tại khu vực.

Do đó, việc triển khai và hoàn thành dự án nút giao tại vị trí này là giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ triệt để điểm nghẽn hạ tầng đã tồn tại nhiều năm. Dự án cầu vượt là giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông tại khu vực hai xã Trung Lộc, Đông Lộc và phía Đông Quốc lộ 1. Nút giao mới sẽ thay thế hệ thống đường ngang dân sinh cũ vốn nhỏ hẹp và quá tải, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vận tải, giao thương hàng hóa đang gia tăng mạnh mẽ trong khu vực.

Vượt trên quy mô của một công trình giao thông thuần túy, Quốc lộ 7C, đường N5 giữ vai trò động lực và mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Được quy hoạch trở thành trục hành lang Đông - Tây thế hệ mới, tuyến đường đóng vai trò "xương sống" kết nối các xã miền Tây Nghệ An, trực tiếp với Khu kinh tế Đông Nam và cụm cảng biển quốc tế Cửa Lò.

Trong ảnh một góc của khu đô thị biển Cửa Lò, cách điểm cuối dự án – xã Đông Lộc khoảng 5-7 km. Vị trí này giúp kết nối thông suốt vùng biển Nghệ An đến vùng núi ở miền tây xứ Nghệ. Tuyến đường Quốc lộ 7C nối đường N5 được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, giao thông, thương mại, tạo cơ sở quan trọng trong việc thu hút đầu tư các dự án vào khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền tây xứ Nghệ - nơi đời sống người dân còn khó khăn.