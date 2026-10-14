Nghệ An sắp xây cầu vượt đảo xuyên 2 tầng đầu tiên

Đầu tư 1.480 tỷ đồng xây cầu vượt đảo xuyên 2 tầng

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phan Cảnh Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nút giao khác mức giữa đường N5 nối QL7C với QL1 và đường sắt Bắc - Nam.

Đồ họa thiết kế nút giao N5, QL7C, QL1 và đường sắt theo kiểu cầu vượt đảo xuyên 2 tầng.

"Ban đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án và thực hiện các bước theo trình tự. Phấn đấu đến 30/04/2027 sẽ tiến hành đấu thầu và triển khai thi công", ông Thịnh thông tin.

Theo ông Thịnh, dự án được dự kiến đầu tư với tổng mức đầu tư lên đến 1.480 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án nhằm xóa bỏ giao cắt đồng mức, bảo đảm thông suốt, nâng cao năng lực khai thác hệ thống hạ tầng giao thông các tuyến đường QL1, QL7C và đường N5. Dự án cũng giúp tăng cường kết nối khu bến cảng, khu công nghiệp và các tuyến giao thông đối ngoại, góp phần thu hút đầu tư, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mái vòm tạo điểm nhấn đầy ấn tượng cho nút giao.

Theo thiết kế, nút giao này sẽ được xây dựng theo hình thức nút giao đảo xuyến hai tầng. Trong đó, phần cầu chính được đầu tư xây dựng cầu vượt dạng đảo xuyến hai tầng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Quy mô phù hợp với quy mô khai thác của QL1, QL7C và đường N5 hiện trạng.

Phần đường đầu cầu và các nhánh nút giao được thiết kế đồng bộ, bảo đảm kết nối liên thông giữa QL1, QL7C và đường N5. Cụ thể: Nhánh QL1 thiết kế quy mô đường cấp I theo TCVN 4054:2005; Nhánh đường N5 thiết kế theo quy mô đường đô thị loại đường chính theo QCVN 074:2016/BXD. Vận tốc thiết kế tuyến chính 80km/h, nhánh nút giao 40km/h.

Quy mô các tuyến đường nhánh, đường kết nối phù hợp với quy mô của tuyến QL1, QL7C và N5 hiện hữu.

Các hạng mục phụ trợ đầu tư đồng bộ, gồm: Vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ đầu tư thi công hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên đoạn từ cầu vượt đến đường ven biển và hoàn trả, sửa chữa các vị trí bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án.

Xóa điểm nghẽn trên tuyến đường phát triển kinh tế

Việc sớm triển khai dự án cầu vượt là tín hiệu vui đối với đại đa số người dân sinh sống ở xã Trung Lộc, Đông Lộc (nơi dự án đi qua) và các xã khu vực phía Đông QL1. Bởi từ nhiều năm nay, việc kết nối từ khu vực này ra trục QL1 bị ngắt quãng bởi tuyến đường sắt Bắc Nam. Các vị trí cắt qua đường sắt đều nhỏ hẹp và khó đáp ứng yêu cầu giao thương hàng hóa ngày một gia tăng ở khu vực.

Đường N5 bị chặn lại do không mở được đường ngang qua đường sắt Bắc - Nam.

Đặc biệt hơn, khi phía Đông QL1 được quy hoạch thành khu công nghiệp với nhiều nhà xưởng, khu chế xuất và cụm cảng biển quốc tế Cửa Lò. Từ năm 2008, tỉnh Nghệ An đã cho xây dựng tuyến đường ngang Khu kinh tế Đông Nam có tên gọi là đường N5. Dự án này có chiều dài gần 6,6km, với quy mô nền rộng 56m, mặt đường 2x15m (đoạn từ QL1A về phía Đông) và 2x7,5m (đoạn kết nối đường bộ ven biển) đã hoàn thành vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, tuyến đường không thể phát huy hiệu quả khi mà phần nối ra quốc lộ 1 bị chắn ngang bởi đường sắt. Trong khi những quy định đã ban hành không cho phép địa phương mở thêm một đường ngang cắt qua đường sắt ở vị trí này.

Vì vậy, khi nút giao được xây dựng và hoàn thành sẽ phá đi nút thắt tồn tại nhiều năm này. Giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch trong khu vực.

Quốc lộ 7C (đường N5) không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ là trục hành lang Đông - Tây mới của Nghệ An, kết nối các huyện thuộc vùng kinh tế miền Tây Nghệ An như: Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn với Khu kinh tế Đông Nam và cụm cảng quốc tế Cửa Lò. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ đường ven biển Cửa Lò lên đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch trong khu vực.