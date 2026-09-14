Nghệ An sẵn sàng mở rộng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và kết nối tri thức Việt Nam - Lào - Campuchia
Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc cùng đoàn đại biểu Lào, Campuchia tham dự chuỗi Hội thảo quốc tế tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Nghệ An sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan nghiên cứu, các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân 3 nước tăng cường kết nối, cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-san-sang-mo-rong-hop-tac-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-cac-hoat-dong-nghien-cuu-va-ket-noi-tri-thuc-viet-nam-lao-campuchia-10351360.html