Nghệ An: Sản phụ bị thủy đậu nằm ngay lối đi, bệnh viện bất lực?

Hai sản phụ mắc bệnh thủy đậu tới bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh con, nhưng không được bố trí phòng cách ly mà cho nằm tại giường bệnh ngay lối đi. Việc này đã khiến cho nhiều người lo lắng nguồn bệnh sẽ bị phát tán và lây nhiễm.

Chiều 28/3, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của anh Trịnh Văn Th., trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với nội dung, cách đây mấy ngày anh đưa vợ tới khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh con. Lúc này, tại phòng số 106 của khoa Sản có 2 sản phụ mắc bệnh thủy đậu.

Tuy nhiên, điều đáng nói là 2 sản phụ này không được bệnh viện bố trí phòng cách ly riêng mà cho nằm tại phòng bệnh chung, ngay lối đi khiến nhiều sản phụ và người thân lo lắng nguồn bệnh sẽ phát tán và lây nhiễm.

Phát hiện sự việc, anh Th. đã phản ánh với các bác sĩ và lãnh đạo khoa, nhưng mọi việc vẫn không được giải quyết.

Sản phụ Võ Thị Ng. bị bệnh thủy đậu đang nằm tại khoa Sản, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

“Đúng ra, thủy đậu là bệnh lây nhiễm, bệnh viện phải bố trí 2 sản phụ nằm phòng cách ly, đằng này lại cho họ nằm phòng ngay tại lối đi khiến bệnh có nguy cơ lây lan sang người khác. Chúng tôi đã phản ánh với bệnh viện, nhưng không nhận được sự hồi âm”, anh Th. cho biết.

Cũng theo anh Th., sau quá trình chăm vợ tại đây, vợ chồng anh đã bị lây nhiễm bệnh thủy đậu từ 2 sản phụ kia. Lo sợ đứa con mới sinh ra sẽ bị lây nhiễm nên vợ chồng anh đã đưa cháu bé ra viện, gửi nhờ người quen chăm sóc. Anh này cũng cho hay, có nhiều người thân của các sản phụ khác cũng đang có dấu hiệu bị lây nhiễm, nhưng do “vấn đề tế nhị” nên họ không dám nói ra.

Theo tìm hiểu của PV, 2 sản phụ bị bệnh thủy đậu đang được bố trí nằm tại phòng số 106, khoa Sản bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là chị Võ Thị Ng., trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và chị Trần Thị Kh., trú tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cả 2 sản phụ bị thủy đậu phải nằm cạnh lối đi.

Cả 2 sản phụ này đều cho biết, họ bị bệnh thủy đậu trước khi nhập viện Sản Nhi Nghệ An. Họ cũng muốn được nằm phòng cách ly để tránh nguy cơ lây lan cho người khác, nhưng phải tuân theo sự bố trí, sắp xếp của bệnh viện. Hiện, 2 người này chỉ được bác sĩ tư vấn, chứ chưa được kê đơn và phát thuốc để điều trị. Thời điểm hiện tại, các sản phụ này đã nổi các mụn nước khắp người và gia đình đã tự mua dung dịch Xanhmetylen để bôi lên các mụn nước.

Theo quan sát của PV, phòng bệnh số 106 thực chất chỉ có 2 giường bệnh, nằm ngay lối đi vào các phòng bệnh khác ở bên trong. Hàng ngày, có hàng chục lượt bệnh nhân, người nhà phải đi qua phòng bệnh này để vào bên trong nên nguy cơ lây nhiễm và phát tán nguồn bệnh là rất cao.

Một người nhà của sản phụ tại khoa sản bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xin giấu tên cho biết: “Thấy họ bị bệnh thủy đậu nhưng không được cách ly lại nằm chung với vợ nên tôi rất lo lắng. Thủy đậu là bệnh lây nhiễm nên tôi cũng sợ vợ và con bị lây, nhưng không dám nói”.

Anh Trịnh Văn Th. cho rằng mình bị lây nguồn thủy đậu từ bệnh viện.

Trao đổi qua điện thoại, bác sĩ Phan Văn Tư, Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho hay, sẽ cho kiểm tra lại thông tin trên. Còn bác sĩ Trần Quang Thanh, Phó Trưởng khoa Sản bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xác nhận, tại buồng bệnh số 106 có 2 sản phụ bị bệnh thủy đậu. Tuy nhiên, bác sĩ Thanh cho hay, hiện tại bệnh viện thiếu cơ sở vật chất nên không thể bố trí phòng cách ly cho 2 bệnh nhân này. Ngoài ra, chức năng của bệnh viện là Sản và Nhi nên các bác sĩ chỉ tư vấn cho bệnh nhân cách điều trị, chứ chưa kê đơn, điều trị bệnh thủy đậu cho bệnh nhân.

“Thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận có sự lây lan bệnh thủy đậu tại khoa sản của bệnh viện. Vẫn biết rằng, bệnh thủy đậu là bệnh lây nhiễm và phải cho bệnh nhân nằm cách ly, nhưng do không đủ phòng nên chúng tôi đã bố trí phòng số 106. Đây là phòng ít bệnh nhân phải nằm chung nhất để hạn chế nguy cơ lây lan. Nếu người bình thường tiếp xúc với nguồn bệnh thì phải từ 1 tuần tới 15 ngày mới phát bệnh. Có thể những người nhà của bệnh nhân tới bệnh viện phát bệnh thủy đậu là do ủ bệnh trong người và lây nhiễm từ trước đó”, bác sĩ Trần Quang Thanh cho biết thêm.

Xuân Chinh