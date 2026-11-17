Rộn ràng ngày hội, thắm tình làng nghĩa xóm

Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nghệ An năm nay được tổ chức rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Nguyên Nam.

Từ miền xuôi đến vùng cao, biên giới, mỗi địa phương lại lựa chọn những hoạt động phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện thực tiễn của cộng đồng dân cư. Tại xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng, các trò chơi dân gian như ném còn, múa dân vũ, nhảy sạp thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết.

Ở xã Nghĩa Khánh, ánh lửa trại bập bùng trong đêm hội trở thành điểm hẹn của các thế hệ, nơi những câu chuyện về quê hương, gia đình và tình làng nghĩa xóm được nối dài. Còn tại xã Đức Châu, giải kéo co với sự góp mặt của 13 đội tuyển đại diện cho 13 thôn đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mang màu sắc đồng bào dân tộc, lan toả sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Tại nhiều địa phương, ngày hội không chỉ được tổ chức trang trọng với phần lễ ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả các phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, gia đình tiêu biểu mà còn được làm phong phú bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và giao lưu cộng đồng.

Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc địa phương, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ghi nhận, biểu dương những tập thể, gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2027. Phần hội diễn ra sôi nổi với lễ khai hội rượu cần, tiếng khắc luống, cồng chiêng, điệu múa sạp cùng các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Khép lại ngày hội là bữa cơm đại đoàn kết ấm cúng, nơi cán bộ, lãnh đạo và người dân cùng ngồi bên mâm cơm chung, chia sẻ niềm vui và thắt chặt thêm tình cảm gắn bó.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân cùng đồng bào các dân tộc tại bản Huồi Tố, xã biên giới Nhôn Mai.

Những hoạt động tưởng chừng bình dị ấy lại mang ý nghĩa sâu sắc. Bởi đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những chủ trương, phong trào hay lời kêu gọi, mà trước hết được vun đắp từ sự sẻ chia, đồng thuận và trách nhiệm giữa những con người cùng chung sống trong một cộng đồng.

Sắc màu văn hóa hòa quyện trong tình đoàn kết

Ngược dòng sông Cả lên vùng cao Tương Dương, bản Lưu Sơn hiện lên với sắc màu thổ cẩm rực rỡ của đồng bào dân tộc Thái và Mông. Được lựa chọn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết điểm cấp xã gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nơi đây trở thành điểm hẹn của tinh thần giao lưu, gắn bó và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.

Từ sáng sớm, bà con trong những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc đã tập trung về sân hội. Những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao nối tiếp nhau tạo nên không khí náo nhiệt. Người Thái có dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng bào Mông mang đến những trò chơi dân gian độc đáo như ném mà, ném pao; bên cạnh đó là các hoạt động tung còn, đi cà kheo, nhảy bao bố, ô ăn quan, nhảy sạp và biểu diễn cồng chiêng.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chung vui với bà con tại thôn Khe Choăng, xã Châu Khê.

Nếu Lưu Sơn nổi bật bởi sự giao hòa văn hóa giữa các dân tộc thì tại bản Huồi Tố, xã Nhôn Mai, tinh thần đại đoàn kết được thể hiện rõ nét qua ý chí vượt khó, nỗ lực phục hồi cuộc sống và quyết tâm thoát nghèo của người dân vùng biên.

Huồi Tố được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba cụm dân cư Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 và Na Kha, với diện tích hơn 2.404 ha, gồm 167 hộ, 682 nhân khẩu thuộc bốn dân tộc Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú cùng sinh sống.

Năm 2025, địa bàn phải hứng chịu những đợt thiên tai khốc liệt. Ba cơn bão lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, cuốn trôi nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân vốn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Sau thiên tai, việc khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và từng bước xây dựng lại bản làng trở thành nhiệm vụ đầy khó khăn.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mang màu sắc đồng bào dân tộc, lan toả sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Thế nhưng, bằng sự đồng lòng, tinh thần tương trợ và ý chí tự lực, người dân Huồi Tố từng bước vượt qua nghịch cảnh. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của bản là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Đặc biệt, trong đợt rà soát năm 2026, có 28 hộ gia đình tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Đây là dấu ấn đáng ghi nhận, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức, tinh thần tự lực và quyết tâm vươn lên của người dân.

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Có 152/167 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, chiếm 91,01%; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và 100% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại ngày hội, bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh thông điệp: “Mỗi người dân Nhôn Mai phải là một 'cột mốc sống', mỗi gia đình là một 'pháo đài vững chắc' trong sự nghiệp bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc”.

Thông điệp ấy không chỉ đề cao vai trò của mỗi người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết từ cơ sở. Mỗi gia đình ổn định, mỗi bản làng bình yên, mỗi người dân có ý thức trách nhiệm đều góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ sức mạnh cộng đồng đến động lực phát triển quê hương

Tinh thần đại đoàn kết không chỉ lan tỏa ở những bản làng vùng cao, biên giới mà còn được thể hiện sinh động trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các vùng đồng bằng. Có thể thấy, ở mỗi vùng quê, mỗi khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một sắc thái riêng, nhưng đều gặp nhau ở giá trị cốt lõi: Củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Nghệ An đã khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ những điệu múa sạp rộn ràng ở Khe Choăng, sắc màu văn hóa Thái – Mông tại Lưu Sơn, đến 28 lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo ở Huồi Tố hay những mô hình kinh tế hiệu quả tại Hưng Lĩnh 2, mỗi câu chuyện đều phản ánh một phương diện của tinh thần đoàn kết. Đó là sự gắn bó giữa các dân tộc, sự sẻ chia trong khó khăn, ý thức tự lực vươn lên và trách nhiệm chung đối với quê hương, đất nước.

Ngày hội rồi sẽ khép lại, những sân hội sẽ trở về với nhịp sống thường ngày. Nhưng điều còn đọng lại không chỉ là tiếng cồng chiêng, điệu múa hay những bữa cơm sum vầy, mà chính là sự đồng thuận được bồi đắp, niềm tin được củng cố và quyết tâm cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trên quê hương Nghệ An giàu truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được vun đắp từ mỗi gia đình, mỗi thôn xóm, mỗi bản làng. Đó chính là nền tảng để khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh và bình yên.