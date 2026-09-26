Nghệ An rà soát quy hoạch, mở thêm không gian phát triển du lịch Cửa Lò - Vinh

Ngày 26.9, UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản triển khai các nội dung liên quan đến ý tưởng quy hoạch một số dự án do Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đề xuất. Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao các sở, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Bãi biển Cửa Lò nhìn từ trên cao ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Thành Cường/Báo Nghệ An

Tại khu đất quy hoạch Lâm viên phía Đông đường Bình Minh, phường Cửa Lò, Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch theo định hướng đã được thống nhất. Trong quá trình này, tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm tổ chức không gian, cảnh quan và kiến trúc các công trình ven biển.

Các công trình phải được nghiên cứu về quy mô, chiều cao, hình thức kiến trúc và mật độ xây dựng phù hợp với cảnh quan chung. Khu vực dịch vụ được định hướng ưu tiên công trình thấp tầng, hạn chế che chắn tầm nhìn, giữ không gian và các hướng tiếp cận biển thông thoáng.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với định hướng phát triển du lịch biển Cửa Lò, khi không gian ven biển không chỉ được xem xét ở góc độ khai thác quỹ đất mà còn phải bảo đảm chất lượng cảnh quan và khả năng tiếp cận biển của người dân, du khách.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các quy định liên quan để đề xuất phương án khai thác khu đất sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch. Trong đó phải xác định rõ dự án dự kiến triển khai, hình thức và trình tự lựa chọn nhà đầu tư, cũng như điều kiện áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Các nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành trước ngày 3.10.2026.

UBND phường Cửa Lò được giao tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại khu vực phía Đông đường Bình Minh, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tại khu vực Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Trường Vinh và Công viên Ví, Giặm, tỉnh tiếp tục yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, hướng tuyến đường rộng 95m được nghiên cứu lại để phù hợp với quy hoạch, kiến trúc tổng thể và các dự án đầu tư liên quan, đồng thời bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và kết nối giao thông.

Hình dáng Hồ điều hòa 2 cũng được yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh nhằm phù hợp với tổ chức không gian tổng thể, thực hiện chức năng điều hòa, thoát nước và hài hòa lợi ích giữa các bên. Sở Công Thương được giao rà soát, tham mưu phương án di dời Kho xăng dầu Bến Thủy theo hướng bảo đảm an toàn và phù hợp quy hoạch.

Việc rà soát các khu vực trên diễn ra trong bối cảnh Nghệ An vừa có Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 28.6.2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, đồng thời đặt mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ về nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Đáng chú ý, không gian phát triển du lịch được quy hoạch theo mô hình “1 lõi động lực - 2 khu du lịch trọng điểm - 3 hành lang kết nối - 4 không gian chức năng”. Lõi động lực là Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò - Hưng Nguyên - Nam Đàn; hai khu du lịch trọng điểm gồm Khu du lịch quốc gia Kim Liên và Khu du lịch Diễn Châu - Cửa Lò.

Cách tổ chức này cho thấy Cửa Lò được đặt trong một không gian du lịch rộng hơn, gắn với Vinh và các điểm đến văn hóa, lịch sử như Kim Liên, thay vì phát triển biệt lập theo mô hình đô thị biển. Cùng với đó, hành lang ven biển được xác định phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics và du lịch; hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 46 được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch lịch sử - văn hóa, logistics và giao thương với Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Trong cấu trúc phát triển mới, cực phía Nam gồm Vinh gắn với Cửa Lò được xác định là trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ, phát triển đô thị thông minh, xanh, dịch vụ, logistics và du lịch. Đây là cơ sở quy hoạch quan trọng để các dự án đang được nghiên cứu tại Cửa Lò, Trường Vinh được xem xét trong mối liên hệ với mạng lưới đô thị, giao thông và các sản phẩm du lịch của toàn khu vực.

Thực tế, Sun Group đã khởi công Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh tại trung tâm phường Trường Vinh ngày 19.8.2026, với tổng mức đầu tư hơn 8.723 tỉ đồng. Dự án nằm tại khu vực bùng binh Hải Quan, tiếp giáp các đại lộ Lê Hồng Phong và V.I Lê Nin. Tuy nhiên, cần phân biệt dự án đã khởi công này với các nội dung nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch đang được UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đối với Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Trường Vinh và Công viên Ví, Giặm.

Với Cửa Lò, yêu cầu giữ không gian tiếp cận biển, kiểm soát chiều cao và mật độ xây dựng cho thấy định hướng quy hoạch đang được đặt trong bài toán cân bằng giữa khai thác quỹ đất, phát triển đô thị nghỉ dưỡng và bảo vệ cảnh quan biển. Nếu được triển khai đồng bộ với hệ thống giao thông, các không gian văn hóa, sinh thái và dịch vụ, khu vực Vinh - Cửa Lò có thể hình thành chuỗi sản phẩm liên hoàn từ du lịch biển, nghỉ dưỡng đến du lịch lịch sử, văn hóa và trải nghiệm đô thị.

Định hướng du lịch Nghệ An đến năm 2030

Phát triển du lịch theo mô hình 1 lõi động lực - 2 khu du lịch trọng điểm - 3 hành lang kết nối - 4 không gian chức năng.

Lõi động lực: Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò - Hưng Nguyên - Nam Đàn.

Hai khu du lịch trọng điểm: Khu du lịch quốc gia Kim Liên và Khu du lịch Diễn Châu - Cửa Lò.

Hành lang ven biển gắn phát triển đô thị, cảng biển, logistics và du lịch.

Hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Quốc lộ 46 gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch lịch sử - văn hóa, logistics và kết nối với Lào, Đông Bắc Thái Lan.