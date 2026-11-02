Nghệ An rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, phấn đấu GRDP cả năm đạt mục tiêu Chính phủ giao

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 2/11, trong chương trình phiên họp thường kỳ tháng 10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV/2026, kết nối trực tuyến với 130 xã, phường.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cập nhật kịch bản 3 khu vực kinh tế

Theo Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026, Chính phủ giao Nghệ An đạt tốc độ tăng trưởng 14,51% trong quý IV, qua đó đưa tăng trưởng GRDP cả năm lên mức dự kiến 11,05%. Đây là chỉ tiêu đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính trình bày kịch bản tăng trưởng quý IV/2026. Ảnh: Thành Duy

Để cụ thể hóa mục tiêu, Sở Tài chính đã phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV. Kịch bản được xây dựng chi tiết đến từng ngành kinh tế cấp 1, cấp 2, làm cơ sở xác định các động lực tăng trưởng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Đồng chí Phan Trường Sơn - Trưởng Thống kê tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo kịch bản cập nhật, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được xác định tăng 6,12%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 20,59%; trong đó, công nghiệp tăng 21,44%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,70%, xây dựng tăng 18,89%. Khu vực dịch vụ dự kiến tăng 13,38%.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các chỉ tiêu này, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, phân tích khả năng thực hiện và làm rõ những động lực tăng trưởng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phân định rõ trách nhiệm

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng, đồng thời đặt ra áp lực rất lớn trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm. Vì vậy, việc rà soát phải được thực hiện cụ thể, sát tình hình thực tế, có số liệu chính xác và đánh giá đúng khả năng đóng góp của từng ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chuyên môn gửi biểu mẫu rà soát theo từng lĩnh vực cho các sở, ngành và địa phương để triển khai. Quá trình thống kê cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa sở chuyên ngành, chính quyền cấp xã và cơ quan thống kê, bảo đảm số liệu phản ánh đúng tình hình hoạt động kinh tế, có cơ sở đối chiếu, đánh giá và tổng hợp.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo rà soát, đánh giá khả năng tăng trưởng đối với từng ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Sở, ngành chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện lĩnh vực được giao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách cũng phải chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đối với 130 xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, rà soát các chỉ tiêu được giao và đánh giá sát khả năng thực hiện. Chính quyền cấp xã cần phối hợp với sở, ngành trong cập nhật số liệu, phản ánh đúng tình hình sản xuất, kinh doanh và những yếu tố tác động đến tăng trưởng trên địa bàn.

Bên cạnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Kế hoạch phải được cập nhật, hoàn thiện, làm cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cấp.

Lãnh đạo các xã, phường theo dõi kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh từ các điểm cầu. Ảnh: Thành Duy

Phiên họp cũng xem xét một số nội dung về quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các cơ quan hành chính; tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm thuộc chỉ tiêu đào tạo giáo viên do tỉnh giao nhiệm vụ, đặt hàng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2027; quản lý, cho thuê tài sản công và hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh trong năm tới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.