Nghệ An: Rà soát, hoàn thiện quy hoạch xã gắn với mục tiêu nông thôn mới

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các xã có địa bàn và dân số lớn hơn, đòi hỏi quy hoạch tổng thể hạ tầng, tổ chức không gian phát triển gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Xã Lam Thành (Nghệ An) vừa phê duyệt quy hoạch chung đến năm 2050 là cơ sở để địa phương tổ chức lại không gian phát triển, đầu tư hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng đời sống người dân gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, quy hoạch chung xã phải sát thực tế, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Quy hoạch cần phù hợp đặc thù từng địa phương, xác định rõ hạ tầng ưu tiên và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi, tránh quy hoạch thiếu nguồn lực triển khai.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết: Xã đã ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 1/8/2026, phê duyệt quy hoạch chung xã và được xác lập với tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở tổ chức không gian phát triển và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, ưu tiên kết nối giao thông giữa khu dân cư với vùng sản xuất, chợ, cơ sở chế biến; cải tạo thủy lợi, nâng cấp trường học, trạm y tế và thiết chế văn hóa.

Các định hướng này gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Để triển khai hiệu quả, xã cần cụ thể hóa quy hoạch thành danh mục dự án, xác định nguồn vốn và thứ tự ưu tiên đầu tư.

Bản đồ định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đến năm 2050.

Trong khi đó, ông Tưởng Đăng Hào, Phó chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Nghệ An), địa phương đang rà soát đất đai, dân cư, hạ tầng và sản xuất sau sáp nhập để điều chỉnh quy hoạch chung bám sát quy hoạch tỉnh Nghệ An, phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, ưu tiên đầu tư giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, tổ chức lại không gian sản xuất và khu dân cư gắn với bảo vệ môi trường.

Xã sẽ kế thừa những nội dung còn phù hợp, điều chỉnh những bất cập, lấy ý kiến người dân và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh dàn trải.

Quy hoạch chung xã tại Nghệ An phải đồng bộ khu dân cư, sản xuất, giao thông và hạ tầng xã hội, phù hợp định hướng phát triển của tỉnh và thực tế xây dựng nông thôn mới địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, quy hoạch chung xã phải gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xác định đồng bộ khu dân cư, vùng sản xuất và hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, thiết chế văn hóa, môi trường.

Quy hoạch cần phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và điều kiện thực tế từng địa phương, đồng thời xác định rõ công trình ưu tiên, nguồn vốn và lộ trình thực hiện.

Từ nay đến năm 2030, các xã cần đưa quy hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và chương trình xây dựng nông thôn mới, tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm phát triển đồng bộ và bền vững.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Nghệ An cần lập 127 đồ án quy hoạch, gồm 6 quy hoạch chung đô thị, 13 quy hoạch phân khu và 108 quy hoạch chung xã. Tiến độ thực hiện được xác định các quy hoạch đô thị cơ bản hoàn thành trong năm 2026, quy hoạch chung xã hoàn thành theo các mốc từ quý III năm 2026 đến quý I/2027. Trong khi đó, Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành, bao gồm 10 tiêu chí 1. Quy hoạch. 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội. 3. Phát triển kinh tế nông thôn. 4. Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn. 5. Văn hóa, giáo dục, y tế. 6. Giảm nghèo và an sinh xã hội. 7. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số. 8. Môi trường và cảnh quan nông thôn. 9. Xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công. 10. Tiếp cận pháp luật và an ninh, quốc phòng.