Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Nghệ An rà soát các dự án ì ạch, đất đai sử dụng kém hiệu quả. Ảnh minh họa: TTXVN

Trước thực trạng một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, kéo dài nhiều năm, đất đai chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Một số khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An sẽ rà soát toàn diện tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò. Qua đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý dứt điểm, không để nguồn lực đất đai tiếp tục bị lãng phí.

Theo đó, các cơ quan chức năng không chỉ rà soát trên hồ sơ mà phải kiểm tra thực tế từng dự án, từng khu đất; đối chiếu tình trạng pháp lý với hiện trạng sử dụng đất, tiến độ được chấp thuận và quá trình triển khai. Qua đó xác định rõ dự án đang ở giai đoạn nào, diện tích đất đã đưa vào sử dụng, diện tích còn bỏ trống, thời gian chậm tiến độ, nguyên nhân khách quan hay chủ quan, trách nhiệm của các bên liên quan và hướng xử lý phù hợp.

Phạm vi rà soát tập trung vào các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, ngừng triển khai hoặc kéo dài nhiều năm. Những khu đất chưa được đưa vào sử dụng, để trống, bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và gây lãng phí nguồn lực cũng phải được đưa vào danh mục.

UBND tỉnh yêu cầu phân loại cụ thể để tránh tình trạng các dự án tiếp tục kéo dài mà không có hướng xử lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý nhóm dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư nhưng kéo dài, chưa được giao đất, cho thuê đất; các dự án đã triển khai một phần nhưng dừng thi công, dở dang trong thời gian dài.

Đối với những dự án gặp khó khăn, vướng mắc do nguyên nhân khách quan, cơ quan chức năng phải xác định cụ thể để có giải pháp tháo gỡ. Trường hợp nhà đầu tư không còn khả năng hoặc không có quyết tâm thực hiện, không còn đủ điều kiện tiếp tục triển khai, phải xem xét phương án xử lý theo quy định, trong đó có thể chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định.

UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò kiểm tra thực địa. Nếu phát hiện dự án hoặc khu đất có dấu hiệu chậm triển khai, bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả nhưng chưa có trong danh mục rà soát, các phường phải chủ động bổ sung, báo cáo cơ quan chủ trì, và không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời không đề xuất tiếp tục kéo dài đối với những dự án không đủ căn cứ hoặc nhà đầu tư không còn khả năng triển khai thực tế.