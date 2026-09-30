Nghệ An ra mắt kho dữ liệu dùng chung

Quang cảnh lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Dự lễ khai trương có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu và từng bước chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành sang dựa trên dữ liệu.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp MobiFone, SunTechX, VNPT, Viettel tập trung xây dựng kho dữ liệu tỉnh dùng chung.

Các đại biểu dự lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Kho dữ liệu dùng chung là nơi kết nối các nguồn dữ liệu theo một kiến trúc thống nhất. Tại đây, danh mục và từ điển dữ liệu được xây dựng, nguồn gốc và chất lượng được theo dõi, quyền truy cập được quản lý.

Đến nay, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 158 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 138 tập dữ liệu thuộc 31 danh mục.

Đơn vị MobiFone Nghệ An, SunTechX giới thiệu khái quát kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Về kỹ thuật, kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối qua API và LGSP, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống”. Hệ thống gồm 4 cấu thành: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành iNgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Về điều hành, hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm; ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành; biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ công tác quản trị và phát triển.

Dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung; được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn và đúng quy định. Công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, để lãnh đạo nhìn thấy tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả bước đầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với dữ liệu. Cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý dữ liệu thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng kết nối, chia sẻ của dữ liệu. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành lựa chọn các nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành; trước mắt tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu khác. Mỗi chỉ tiêu phải giúp nhìn thấy kết quả, tiến độ, vấn đề và trách nhiệm xử lý.

Các đại biểu dự lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Từng bước chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành sang dựa trên dữ liệu và dữ liệu thời gian thực; trước mắt triển khai tại những lĩnh vực, đơn vị đã có đủ điều kiện về dữ liệu, qua đó giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành; ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp. Việc khai thác dữ liệu phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, không chạy theo số lượng, không hình thức. Mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Các sở, ngành, địa phương, trước hết là người đứng đầu, cần thực sự sử dụng, thực sự cập nhật, thực sự khai thác dữ liệu trong công việc hằng ngày, để Kho dữ liệu dùng chung từng bước trở thành nền tảng quan trọng của chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tỉnh Nghệ An.