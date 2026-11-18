Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nhà nông và Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Nghệ An được thành lập nhằm tập hợp, kết nối những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các doanh nhân, HTX với đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi thú y, trồng trọt, thủy sản... Từ đó, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực và tinh thần hợp tác, tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ tri thức, kết nối nghiên cứu với thực tiễn sản xuất; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nhàn

Mỗi câu lạc bộ có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng bổ trợ cho nhau. Trong đó, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tập hợp những điển hình có năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn; Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nhà nông kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, hỗ trợ ứng dụng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nhàn

Sự kết nối giữa hai câu lạc bộ sẽ góp phần hình thành một hệ sinh thái hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế: Có người đi đầu, có tri thức khoa học, có mô hình thực tiễn, có sự liên kết và có khả năng lan tỏa, nhân rộng những cách làm hiệu quả. Qua đó, từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Ra mắt CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông. Ảnh Thanh Nhàn

Ra mắt CLB Nông dân tỷ phú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Nhàn

Bước đầu thành lập, CLB Khoa học kỹ thuật nhà nông gồm 35 thành viên, CLB nông dân tỷ phú có 25 thành viên../.