Nghệ An ra mắt, đưa vào vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung

Quang cảnh buổi lễ ra mắt. (Ảnh: NAG)

Sau thời gian chuẩn bị thử nghiệm từ ngày 07/9 – 30/9/2026, hệ thống đã đạt được một số kết quả bước đầu. Hệ thống gồm 04 cấu thành: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành iNgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; Dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Về kỹ thuật, kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối qua API và LGSP, chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu theo yêu cầu “Đúng - đủ - sạch - sống”.

Về dữ liệu, hệ thống đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia ngành tài chính; trong tỉnh, 08 lĩnh vực đã xây dựng kho dữ liệu với 148 tập dữ liệu; Kho dữ liệu của tỉnh đã có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào kho.

Về điều hành, hệ thống đã thiết lập bảng điều hành theo 03 tầng và 09 trục dữ liệu trọng tâm; ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi, từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở cũng được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu được phép công khai.

Về quản trị và nhân lực, tỉnh Nghệ An đã xây dựng công cụ danh mục dữ liệu, từ điển dữ liệu, dự thảo quy chế quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu; tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ đầu mối, gồm 130 cán bộ cấp xã và 30 cán bộ cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: NAG)

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan Trung ương, các Sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ MobiFone, SunTechX, VNPT, Viettel và các đơn vị liên quan đã tích cực đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung không phải đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, mà quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành; biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Các đại biểu ấn nút vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NAG)

Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung; được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn và đúng quy định. Công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, giúp lãnh đạo nhìn thấy tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để kho dữ liệu dùng chung thực sự đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý dữ liệu thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng kết nối, chia sẻ của dữ liệu. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung…

Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NAG)

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành; ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp. Việc khai thác dữ liệu phải gắn chặt với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân theo quy định.

“Không chạy theo số lượng, không hình thức; mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, lãnh đạo có thêm cơ sở để quyết định nhanh hơn, chính xác hơn; cán bộ giảm công việc tổng hợp thủ công; các cơ quan phối hợp hiệu quả hơn; người dân và doanh nghiệp được phục vụ thuận tiện, minh bạch hơn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh.