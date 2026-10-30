Nghệ An quyết liệt triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở các xã miền núi

Vùng núi Nghệ An có diện tích rừng rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao cháy rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Công văn được gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng UBND 43 xã miền núi cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, Mường Típ, Mường Xén, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Bắc Lý, Huồi Tụ, Keng Đu, Mường Lống, Mỹ Lý, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa, Yên Na, Nga My, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Con Cuông, Môn Sơn, Mậu Thạch, Cam Phục, Châu Khê, Bình Chuẩn, Quế Phong, Mường Quàng, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Quỳ Châu, Châu Tiến, Hùng Chân, Châu Bình, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Châu Lộc, Châu Hồng, Mường Ham, Mường Chọng và Minh Hợp.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, hiện nay thời tiết khí hậu tại các xã miền núi cao của tỉnh đang chuyển sang mùa khô hanh (bắt đầu từ tháng 11 năm 2026 đến tháng 3 năm 2027). Thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí xuống thấp thuận lợi cho hoạt động nghề rừng và cũng là thời điểm nhân dân trên địa bàn các xã vùng cao tổ chức sản xuất nương rẫy. Tập quán xử lý đốt thực bì trong sản xuất nương rẫy, trồng cỏ tiềm ẩn nguy cơ cao cháy lan vào rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Để chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô hanh năm 2026, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở NN&MT, UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh tư liệu)

UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, chủ rừng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cảnh báo cháy rừng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác PCCCR. Đặc biệt là công tác phổ biến những quy định an toàn về PCCCR đến người dân tại các xóm, thôn, bản.

Rà soát, hoàn thiện phương án PCCCR phù hợp với đặc điểm tình hình công tác PCCCR mùa khô của từng địa phương và chủ rừng, đảm bảo xử lý, ứng cứu nhanh các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Tập trung công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động phát dọn đường ranh cản lửa, đốt xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy, trồng rừng, trồng cỏ;

Chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ trong PCCCR, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên để sẵn sàng ứng cứu các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn lửa, nguồn nhiệt có thể gây cháy rừng. Khi phát hiện cháy rừng xảy ra phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận, khống chế và dập tắt đám cháy trước khi đám cháy lan rộng, không để xảy ra cháy lớn, kéo dài trong nhiều ngày. Tổ chức kiểm tra xác minh ngay sau khi đám cháy được dập tắt và đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan gây ra cháy rừng;

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã về Văn phòng thường trực ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở NN&MT chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm rà soát trang bị, bổ sung phương tiện kỹ thuật cho các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng thực hiện nhiệm vụ PCCCR mùa khô tại các xã miền núi cao.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ PCCCR mùa khô của các địa phương, đơn vị và chủ rừng tại các xã miền núi vùng cao, phát hiện sớm những tồn tại, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh và tổng hợp tình hình thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định.