Nghệ An quyết liệt ngăn chặn tình trạng tận diệt chim hoang dã

Vào thời điểm tháng 9 – 12 hằng năm, khi thời tiết bắt đầu se lạnh cũng là lúc các đàn chim hoang dã bước vào mùa di cư. Vùng đất Nghệ An, trọng điểm là các xã Hải Châu, An Châu, Quỳnh Anh,… từ lâu đã trở thành bến đỗ lý tưởng trong mùa di cư của các loài chim trời như cò, vạc, nhạn, bìm bịp, chèo bẻo, chim mỏ giác.

Hệ sinh thái đồng ruộng và bãi bồi ven biển phong phú nơi đây cung cấp nguồn thức ăn dồi dào và nơi trú ẩn an toàn cho đàn chim di cư.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng săn bắt chim hoang dã gia tăng hoạt động, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tận diệt chim trời nhằm trục lợi. Từ những cánh đồng lúa vừa thu hoạch, bờ bụi ven sông đến các khu rừng phòng hộ, nhiều nơi bị giăng mắc lưới mỏng khó phát hiện, đặt bẫy keo dính hoặc dựng hàng nghìn con cò giả bằng xốp trên các cọc tre để dụ chim hoang dã.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã quyết liệt mở chiến dịch cao điểm truy quét toàn diện.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tài - Trưởng Công an xã Quỳnh Anh, những ngày qua, Công an xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt chim hoang dã. Nhiều loại lưới, cọc tre, cò giả và thiết bị dẫn dụ chim bị phát hiện, tháo dỡ, tiêu hủy, góp phần ngăn chặn hoạt động săn bắt tận diệt trong mùa chim di cư.

Trong quá trình truy quét, Tổ công tác huy động 60 lượt cán bộ chiến sĩ đã tiến hành tái thả 50 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh về môi trường tự nhiên.

Đồng thời, tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 3.500 m lưới, 250 cọc tre, 04 loa phát thanh, 350 cò xốp, 800 cò nhựa, 10 cá thể cò sử dụng làm chim mồi.

Nhận thức rõ "có cầu mới có cung", cuộc chiến dẹp nạn tận diệt chim trời tại Nghệ An không chỉ dừng lại ngoài đồng ruộng. Các đoàn kiểm tra liên ngành đang thắt chặt công tác giám sát tại các khu chợ dân sinh, nhà hàng, quán ăn nhằm phát hiện và ngăn chặn triệt để hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán chim hoang dã trái phép.

Do có địa hình phong phú từ khu vực rừng núi, đồng bằng đến vùng ven biển, xã An Châu cũng trở thành bến đỗ lý tưởng của nhiều loài chim hoang dã mùa di trú. Tuy nhiên, thời điểm này cũng là lúc tình trạng săn bắt chim trời diễn ra phức tạp. Nhiều đối tượng đã cố tình sử dụng các phương thức tận diệt như giăng lưới, đặt bẫy, cắm cò giả và dùng loa phát tiếng chim kích dụ nhằm bẫy bắt trái phép đàn chim di cư.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Tăng Văn Tĩnh – Trưởng Công an xã An Châu - cho biết, thời gian qua lực lượng Công an xã đã phối hợp liên ngành tổ chức 8 đợt tuần tra, quét sạch hàng loạt cạm bẫy hoang dã. Song song với đó, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã với 100% hộ kinh doanh, tiểu thương tại các khu chợ, nhà hàng trên địa bàn.

Nằm trên đường di cư từ Bắc vào Nam của các đàn chim hoang dã, xã Hải Châu sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, tạo thành vùng đệm an toàn cho chim trời trú ngụ và kiếm ăn. Trước thực trạng nạn săn bắt tiềm ẩn nhiều phức tạp, thời gian qua, Công an xã Hải Châu, lực lượng kiểm lâm phối hợp các đơn vị liên ngành đã quyết liệt triển khai các tổ công tác tuyên truyền, đồng thời đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo vệ động vật hoang dã.

Bên cạnh việc dẹp bẫy chim trời, Công an xã Hải Châu còn phối hợp tổ liên ngành tăng cường tuần tra các tuyến sông, đầm phá và vùng nước nội địa để truy quét ghe xuồng, bộ kích điện sử dụng xung điện tận diệt. Đồng thời, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra các chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh, cửa hàng tạp hóa bán lưới, bẫy, keo dính chim và thiết bị kích điện trái phép.

Với sự phối hợp của lực lượng Kiểm lâm và chính quyền cơ sở, Công an Nghệ An tăng cường tuần tra, truy quét tại địa bàn trọng điểm, kiên quyết phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Trung tá Hồ Sỹ Toàn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở duy trì tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho hoạt động săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim hoang dã; chủ động cung cấp thông tin, tố giác vi phạm, góp phần ngăn chặn tình trạng săn bắt tận diệt ngay từ cơ sở.

Hà Hằng - Nhật Giang