Nghệ An quyết hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10/2026

Một góc thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN

Theo báo cáo, tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm hệ thống quản lý đất đai VBDLIS đối với 3.319.888 thửa đất, đạt 86,40% tổng số thửa đủ điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2026; trong đó, có 3.154.103 thửa thuộc nhóm 1, chiếm 95% tổng số thửa đã xây dựng dữ liệu, đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Kết quả trên cho thấy tiến độ triển khai có chuyển biến tích cực sau cuộc họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tuy nhiên, mức độ hoàn thành giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số xã như: Lượng Minh, Tương Dương, Châu Hồng, Anh Sơn, Đô Lương, Thuần Trung, Quang Đồng có kết quả khả quan; trong khi Nam Đàn, Tiền Phong, Quỳnh Tam, Minh Hợp, Bích Hào, Thông Thụ, Giai Xuân, Mường Quàng, Tân An, Kim Liên, Đại Đồng và Quỳnh Phú chưa có nhiều chuyển biến trong những tháng vừa qua.

Đáng chú ý, 10 xã gồm Bích Hào, Mường Quàng, Đại Đồng, Tam Hợp, Quỳnh Tam, Tân An, Minh Hợp, Quỳnh Phú, Kim Liên và Nam Đàn còn trên 10.000 thửa đất nhóm 3 chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, các xã Con Cuông, Thành Bình Thọ, Vĩnh Tường, Anh Sơn, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Tân Kỳ, Nghĩa Hành và Vạn An còn trên 3.000 thửa đất nhóm 2 cần tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu.

Một khó khăn khác là số liệu giữa tỉnh và hệ thống dữ liệu quốc gia chưa được cập nhật đồng bộ. Trong khi Nghệ An đã xây dựng dữ liệu cho hơn 3,3 triệu thửa đất, hệ thống Trung ương mới cập nhật hơn 2,7 triệu thửa. Để khắc phục tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang liên tục phối hợp cập nhật, đối soát dữ liệu nhằm bảo đảm số liệu phản ánh đúng tiến độ thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tổ công tác cấp tỉnh tiếp tục rà soát khối lượng công việc tại từng xã, phường; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho những địa bàn chậm tiến độ. Các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh lý dữ liệu biến động, chuyển các thửa đất nhóm 2 sang nhóm 1.

Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng kế hoạch chi tiết theo ngày, tuần đối với các địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu. Việc theo dõi tiến độ phải gắn với khối lượng thực tế và trách nhiệm cụ thể, quyết tâm hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/10/2026.