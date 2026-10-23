Nghệ An quy tập 60 hài cốt liệt sĩ từ Lào trong mùa khô 2026 - 2027

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An, mùa khô 2025 - 2026, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ Lào.

Sau khi đưa về nước, các hài cốt liệt sĩ được tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế.

Bước vào mùa khô 2026-2027, lực lượng quy tập tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại các địa bàn được giao. Tính đến ngày 20/10, lực lượng quy tập tiếp tục tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào được duy trì thường xuyên. Nghệ An đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun tổ chức hội đàm, ký kết chương trình phối hợp, phục vụ khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An sang nước bạn Lào để đưa các anh về với đất mẹ. ﻿Ảnh: Kim Long

Song song với công tác tìm kiếm, Nghệ An đẩy mạnh thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp căn cứ khoa học phục vụ xác định danh tính, giúp thân nhân tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Đến ngày 28/8/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.141 ngôi mộ, thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt tỷ lệ 75,3%. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt 89,47% số trường hợp cần lấy mẫu.

Đáng chú ý, tỉnh Nghệ An đã triển khai mô hình điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc. Sau quá trình thực hiện, hội nghị rút kinh nghiệm được tổ chức nhằm đánh giá kết quả, hoàn thiện cách thức triển khai, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Dù đạt nhiều kết quả, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đối mặt không ít khó khăn. Nguồn thông tin về liệt sĩ ngày càng hạn chế, độ chính xác chưa cao; nhiều nhân chứng lịch sử đã tuổi cao, sức khỏe yếu. Trong khi đó, địa hình tìm kiếm phức tạp, hồ sơ và sơ đồ mộ chí chưa đồng bộ, gây trở ngại cho việc xác minh vị trí chôn cất.

Năm 2027, Nghệ An đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.