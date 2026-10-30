Nghệ An: Quốc lộ 7C qua khu công nghiệp WHA xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Ngày 29/10, PV Báo Xây dựng có mặt trên tuyến đường quốc lộ 7C (còn gọi là đường N5) đoạn từ nút giao cao tốc Bắc - Nam xuống đến nút giao quốc lộ 1 (đoạn qua các xã Thần Lĩnh và Trung Lộc, tỉnh Nghệ An).

Ổ gà tràn lan trên mặt đường quốc lộ 7C đoạn gần nút giao quốc lộ 1.

Theo ghi nhận, bên cạnh đây là tuyến đường trọng điểm, đoạn tuyến này còn chạy qua khu công nghiệp WHA nên lưu lượng người và phương tiện trên tuyến rất lớn.

Tuy nhiên, theo quan sát, hiện nay phần mặt đường ở phần đường dành cho xe lưu thông theo hướng Cao tốc - quốc lộ 1 đã và đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Điển hình như tại các đoạn: Km12+600 - Km13; Km13+400; 14+450; Km15+850; Km16+400 - Km16+800; Km19…

Đặc biệt, có hai đoạn hư hỏng kéo dài cả trăm mét là đoạn Km16+400 - Km16+800 mặt đường bị nứt vỡ nghiêm trọng, hằn lún vệt bánh xe kéo dài.

Trong khi đó đoạn Km12+600 - Km13 (gần nút giao quốc lộ 1) có cả chục ổ gà, ổ trâu to nhỏ khác nhau. Cùng với đó, nhiều vị trí bê tông nhựa bị dồn lại ùn lên thành từng gò cao trên mặt đường.

Tại đoạn gần nút giao quốc lộ 1, cơ quan chức năng đã phải cắm biển cảnh báo đường xấu đi chậm.

Tại đây, cơ quan chức năng đã phải cắm biển cảnh báo "Chú ý đoạn đường xấu đi chậm".

Không chỉ mặt đường, khe co giãn tại cầu Nhân Hoà (Km13+750) cũng đang bị hư hỏng nghiêm trọng, lòi các đinh sắt rất nguy hiểm.

Anh Hoàng Trung Mạnh (37 tuổi, trú ở xóm Nghi Đồng 6, xã Thần Lĩnh) cho hay: Thực trạng mặt đường quốc lộ 7C đoạn từ nút giao cao tốc về quốc lộ 1 đã bị hư hỏng, xuống cấp từ khá lâu nhưng chưa được sửa chữa. Nhiều vị trí sửa xong lại hư hỏng.

Tuyến đường này lưu lượng người và xe cộ rất lớn, đặc biệt là dòng xe đầu kéo chở hàng từ nhà máy xi măng trên Đô Lương về cảng nước sâu Nghi Thiết.

Trong khi đó, đoạn này chạy giữa khu dân cư, qua khu công nghiệp nên xe cộ càng đông đúc hơn, đặc biệt là đầu giờ sáng công nhân đi làm và buổi chiều công nhân tan ca.

"Mặt đường hư hỏng, ổ gà, ổ trâu như thế này, chỉ cần người đi xe máy lơ đễnh một tí là vấp phải, ngã xe ngay", anh Mạnh nói.

Ngoài ổ gà, mặt đường quốc lộ 7C còn bị hằn lún vệt bánh xe kéo dài.

Ông Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Trung Lộc cho biết, tuyến đường quốc lộ 7C thuộc khu Kinh tế Đông Nam - Nghệ An. Với vai trò địa phương, xã đã nhiều lần kiến nghị với khu kinh tế sớm sửa chữa hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa được.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ Số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: Tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 7C đoạn qua khu công nghiệp WHA xuống cấp, hư hỏng là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An sớm sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn này nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Ngoài mặt đường, khe co giãn tại cầu Nhân Hoà (Km13+750) cũng đang bị hư hỏng.

Ông Phan Cảnh Thịnh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An cho biết: Dự án đường N5 đã Ban Quản lý dự án hoàn thành và bàn giao từ những năm 2018 - 2019 và đã hết bảo hành.

Theo phân cấp, tài sản của tuyến đường vẫn đang thuộc khu Kinh tế, nhưng trách nhiệm duy tu bảo dưỡng lại thuộc về công ty hạ tầng khu công nghiệp.

Ghi nhận những phản ánh của PV Báo Xây dựng, ông Thịnh cho biết, đơn vị sẽ yêu cầu công ty hạ tầng khu công nghiệp duy tu sửa chữa những hư hỏng trên tuyến để đảm bảo êm thuận, an toàn cho người và phương tiện.

Còn về lâu dài, đơn vị đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh cho phép Ban được phép quản lý và thực hiện các nhiệm vụ duy tu, bảo trì để kịp thời khắc phục các bất cập phát sinh trên tuyến.