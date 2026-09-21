Nghệ An quản lý mật độ chăn nuôi theo hướng phát triển bền vững

Ngành chăn nuôi tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm qua. (Ảnh: Lê Hiền)

Từ phát triển đến yêu cầu quản lý

Trong những năm qua, ngành chăn nuôi tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực; năng suất và chất lượng các loại sản phẩm thịt, trứng, sữa không ngừng được nâng lên; đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

Đồng thời, ngành chăn nuôi của địa phương này hiện đang phát triển theo hướng chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và an toàn sinh học. Bên cạnh đó, tiếp tục cơ cấu lại ngành chăn nuôi để tăng quy mô đàn vật nuôi ở các xã trung du, miền núi.

Năm 2025, ngành chăn nuôi của Nghệ An đạt mức tăng trưởng khá với giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 5,61%, chiếm 50,6% trong ngành nông nghiệp.

Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH, một trong những doanh nghiệp chăn nuôi đi đầu ở Nghệ An ứng ụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị. (Ảnh: TH)

Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi giá trị được khuyến khích và tiếp tục phát triển với một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần Chăn nuôi CP, Công ty TNHH Japfa; Công ty TNHH Masan Farm; Công ty Golden star, tập đoàn BAF...

Song song với các chuỗi liên kết của công ty/doanh nghiệp, các hình thức tổ hợp tác và hợp tác xã chăn nuôi cũng được chú trọng khuyến khích, ngày càng phát triển.

Hiện nay, ngoài các dự án chăn nuôi quy mô lớn đã thực hiện của Tập đoàn TH, Vinamilk, Masan,… trên địa bàn tỉnh đã có thêm nhiều dự án chăn nuôi trang trại quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư và sẽ đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Việc phát triển chăn nuôi trong thời gian gần đây và dự báo trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án chăn nuôi đầu tư nếu không thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, không quy định mật độ chăn nuôi phù hợp để kiểm soát tình hình chăn nuôi sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn...

Ngày 11/9/2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo đó, mật độ chăn nuôi tối đa của toàn tỉnh đến năm 2030 là 1,2 ĐVN/ha đất nông nghiệp và mật độ chăn nuôi cụ thể từng địa phương.

Quy định được ban hành nhằm định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái và định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh phù hợp với quy định của Chính phủ. Qua đó giúp người chăn nuôi, các doanh nghiệp, nhà đầu tư xác định các địa bàn khuyến khích phát triển chăn nuôi, lựa chọn quy mô chăn nuôi, yên tâm đầu tư lâu dài, đầu tư chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện môi trường, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững.

Ngành chăn nuôi ở tỉnh Nghệ An ngày càng được quan tâm, đầu tư bài bản với công nghệ hiện đại. (Ảnh: Lê Hiền)

Mật độ chăn nuôi gắn với quy hoạch, phát triển có kiểm soát

Mật độ chăn nuôi đến năm 2030 được tỉnh Nghệ An xác định trên cơ sở các dữ liệu về quỹ đất nông nghiệp, tổng đàn vật nuôi hiện có và khả năng phát triển đàn trong những năm tới. Việc tính toán thực hiện theo công thức quy định của Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đối chiếu với quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026-2030.

Đặc biệt, mức mật độ được tính toán có tính đến điều kiện thực tế, lợi thế và định hướng phát triển của từng địa phương, qua đó xác định mức mật độ phù hợp cho từng xã, phường và mức bình quân chung của toàn tỉnh. Cách xác định này nhằm bảo đảm việc phát triển đàn vật nuôi gắn với khả năng đáp ứng về đất đai, không gian sản xuất và định hướng phát triển chăn nuôi của từng khu vực.

Việc quy định mật độ chăn nuôi là một trong những công cụ để địa phương chủ động định hướng phát triển chăn nuôi theo không gian, hạn chế tình trạng phát triển tự phát, thiếu đồng bộ với hạ tầng và điều kiện môi trường.

Trong bối cảnh các dự án chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục được quan tâm đầu tư, yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước là phải tính toán được sức chịu tải của từng khu vực, bảo đảm việc phát triển đàn vật nuôi đi cùng với năng lực kiểm soát dịch bệnh, môi trường và chất thải. Về lâu dài, quản lý mật độ cũng tạo điều kiện để ngành chăn nuôi chuyển mạnh hơn sang phương thức sản xuất tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Việc quy định mật độ chăn nuôi là một trong những công cụ để địa phương chủ động định hướng phát triển chăn nuôi theo không gian, hạn chế tình trạng phát triển tự phát, thiếu đồng bộ với hạ tầng và điều kiện môi trường. (Ảnh: Internet)

Để quy định đi vào thực tế, Quyết định 56/2026/QĐ-UBND phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở. Cụ thể, Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và quản lý mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức triển khai phát triển chăn nuôi trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương nhưng phải bảo đảm mức mật độ được quy định.

Trong chặng đường phát triển mới, mục tiêu của ngành chăn nuôi Nghệ An không chỉ là tăng số lượng đàn vật nuôi hay mở rộng quy mô sản xuất, mà hướng tới một nền chăn nuôi tập trung, hiệu quả, an toàn và bền vững.