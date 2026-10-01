Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính tỉnh rộng gần 42ha

Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hiện nay tại số 3, đường Trường Thi, phường Trường Vinh. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Khu đất lập quy hoạch nằm phía tây Đại lộ Vinh-Cửa Lò, thuộc địa giới hành chính phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 41,76ha; trong đó diện tích thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha, diện tích thuộc xã Đông Lộc khoảng 8,18ha.

Khu trung tâm hành chính của tỉnh Nghệ An được quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và tạo động lực phát triển không gian đô thị khu vực Đại lộ Vinh-Cửa Lò.

Theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt, Khu trung tâm hành chính của tỉnh Nghệ An có mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao công trình tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm; số người làm việc dự kiến khoảng 2.130 người.

Dự kiến, khu trung tâm hành chính này sẽ bố trí các cơ quan: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Liên minh Hợp tác xã; các Sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan.