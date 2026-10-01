Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh

Quy hoạch Khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh. Theo đó, khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Tổng diện tích lập quy hoạch là 41,76ha (trong đó diện tích thuộc phường Vinh Lộc khoảng 33,58ha và xã Đông Lộc khoảng 8,18ha).

Khu vực lập quy hoạch nằm ở phía Tây Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ranh giới tiếp giáp cụ thể: Phía Đông Nam giáp tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò có lộ giới rộng tới 95m; các phía còn lại (Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc) đều tiếp giáp với các tuyến đường quy hoạch lớn.

Vị trí Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Về tính chất, đồ án xác định đây là khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An, được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng. Dự án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện.

Quy mô làm việc dự kiến tại khu trung tâm hành chính là 2.130 người. Là nơi làm việc của các cơ quan như: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh cùng 13 Sở ngành chuyên môn (Sở Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo) và các đơn vị liên quan.

Về các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: Mật độ xây dựng được khống chế ở mức tối đa 40%. Chiều cao công trình tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Đồ án quy hoạch 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh được phê duyệt là pháp lý quan trọng để tỉnh Nghệ An thực hiện các bước tiếp theo như: Thi tuyển kiến trúc, giao đất, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án…

Được biết, trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/3/2026 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP) với kinh phí dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

Hiện, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì công bố công khai quy hoạch, cắm mốc ranh giới, hướng dẫn thi tuyển kiến trúc và kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng đúng theo đồ án được duyệt.