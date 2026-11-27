Ngày 23/11/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đã ký ban hành Quyết định số 4997/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm cho thuê đất, tài sản ngắn hạn đối với 29 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, áp dụng hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn (cũ), có mức giá khởi điểm tổng cộng bao gồm cả tiền thuê đất và tài sản lên tới hơn 414,87 triệu đồng/năm.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Theo đó, 29 khu đất được phê duyệt giá khởi điểm lần này phân bố rộng khắp tại 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Cửa Lò, Hoàng Mai, Đại Đồng, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Lam Thành và Tân Kỳ.

Nhiều trụ sở cơ quan cũ có vị trí đắc địa được đưa ra đấu giá thuê

Điểm đáng chú ý trong danh mục đính kèm Quyết định số 4997/QĐ-UBND là phần lớn các khu đất và tài sản gắn liền trên đất đều là trụ sở làm việc cũ của các cơ quan ngành dọc như Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự, Đội Thuế, Hải quan, Thống kê... tại các địa phương trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đơn giá khởi điểm theo hai nhóm mục đích sử dụng đất chính là Đất thương mại, dịch vụ (TMD) và Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) (mức giá chưa bao gồm thuế VAT):

Nhóm mặt bằng quy mô lớn, giá trị cao: Nổi bật có khu đất trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn (cũ) với diện tích đất 6.526 m², mức giá khởi điểm tổng cộng bao gồm cả tiền thuê đất và tài sản lên tới hơn 414,87 triệu đồng/năm (mục đích TMD) và hơn 401,42 triệu đồng/năm (mục đích SKC). Tiếp đến là khu đất Đội Kiểm soát Hải quan cũ tại phường Cửa Lò (diện tích 2.113,7 m²) có giá khởi điểm hơn 398,76 triệu đồng/năm (TMD); khu đất Đội Kiểm soát Hải quan cũ tại Bến Thủy (diện tích 3.415 m²) có giá khởi điểm hơn 372,9 triệu đồng/năm (TMD) và hơn 358,72 triệu đồng/năm (SKC)…

Nhóm mặt bằng quy mô vừa và nhỏ: Các trụ sở cũ tại khu vực Thanh Chương (cũ), Diễn Châu (cũ), Cửa Lò (cũ) có mức giá khởi điểm linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh. Cụ thể, trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương (cũ) (1.645 m²) có giá khởi điểm hơn 107,63 triệu đồng/năm (TMD); trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương (cũ) (1.420 m²) có giá hơn 107,4 triệu đồng/năm (TMD); trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò - Cơ sở 1 (cũ) (1.598,2 m²) có giá hơn 101,51 triệu đồng/năm (TMD); Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diễn Châu (cũ) (718 m²) có giá hơn 82,61 triệu đồng/năm (TMD)…

Toà án nhân dân khu vực 7 (huyện Tân Kỳ cũ), diện tích 2715.10 m². Ảnh: Nguyễn Công

Giải pháp "kép": Chống xuống cấp tài sản công và tạo nguồn thu ngân sách

Thực tiễn sau quá trình tinh gọn bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính cho thấy, việc xử lý dứt điểm các trụ sở dôi dư thường mất nhiều thời gian do vướng mắc về quy hoạch hoặc thủ tục chuyển đổi công năng lâu dài. Nếu để trống kéo dài, các công trình công sở dễ rơi vào tình trạng xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực xã hội và phát sinh chi phí trông coi, bảo vệ.

Do đó, việc Nghệ An kịp thời áp dụng cơ chế cho thuê đất và tài sản gắn liền với đất ngắn hạn được đánh giá là bước đi linh hoạt, sát thực tiễn. Giải pháp này mang lại lợi ích "kép": vừa giúp Nhà nước bảo toàn, khai thác hiệu quả tài sản công và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương trong thời gian chờ phương án xử lý lâu dài; vừa giải quyết bài toán thiếu hụt mặt bằng sản xuất, kinh doanh hợp pháp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Để Quyết định sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế Nghệ An cùng UBND các xã, phường liên quan tổ chức triển khai công khai, minh bạch quy trình cho thuê theo đúng quy định hiện hành.