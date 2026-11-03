Nghệ An phê duyệt 2 khu vực không đấu giá khai thác khoáng sản phục vụ dự án trọng điểm

Các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, vật liệu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 phê duyệt 02 khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác nhằm bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, vật liệu phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Cụ thể, 02 khu vực được phê duyệt gồm: Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Động Lim, xóm Thống Nhất, xã Bạch Hà, với diện tích 9,54 ha và mỏ cát, sỏi tại khu vực bãi bồi sông Lam, xã Xuân Lâm, với diện tích 7,53 ha

Việc đưa các khu vực mỏ trên vào diện không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực mỏ theo đúng quy định của pháp luật.