Nghệ An phê bình Ban QLDA và nhà thầu thi công Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp chậm tiến độ

Tại buổi kiểm tra ngày 26/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam tại khu vực xã Con Cuông. Sau kiểm tra, UBND tỉnh đã có Thông báo số 998/TB-UBND ngày 28/10/2026, phê bình chủ đầu tư và nhà thầu do triển khai dự án chậm tiến độ, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành và giải ngân 100% vốn trước ngày 30/12/2026.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại Yên Bình.

Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam tại khu vực xã Con Cuông.

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư lên tới 38 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè dài 368m, được khởi công từ ngày 5/6/2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Thế nhưng, đến nay, khối lượng thi công vẫn chưa đạt theo kế hoạch.

Có thể nói, việc lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ là cần thiết. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm không chỉ là việc công trình chậm tiến độ hay tỷ lệ giải ngân đạt bao nhiêu, mà sâu xa hơn là trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. Bởi đây là công trình chống sạt lở khẩn cấp, trực tiếp liên quan đến tính mạng, tài sản và sự an toàn của người dân. Vì vậy, việc để dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể, tránh tình trạng chỉ đôn đốc khi đã có chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Trong kế hoạch chuyến công tác, ông Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác cũng đã kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc dự án Bố trí dân cư tồn đọng kéo dài trên địa bàn xã Châu Khê; kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn xã Yên Hòa và tiến độ thực hiện xây dựng khu tái định cư trên địa bàn xã Con Cuông.

Đơn cử, Dự án Bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông. Dự án được triển khai thi công từ tháng 07/2026, theo quy trình lệnh xây dựng khẩn cấp tại Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 9/7/2026 của UBND tỉnh. Đến nay, tổng khối lượng xây lắp đạt trên 80%. Các hạng mục san nền, nền đường, hệ thống thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa và di dời đường dây điện 35kV, trạm biến áp đã hoàn thành. Tổng vốn bố trí cho dự án là 9,9 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 8,193 tỷ đồng, đạt khoảng 82,8%. UBND xã Con Cuông đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 05/11/2026.