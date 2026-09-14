Nghệ An phát hiện và xử lý nhiều phòng khám vi phạm quy định

Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 có địa chỉ tại số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Qua kiểm tra, cơ sở được xác định có 6 hành vi vi phạm hành chính, gồm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật.

Phòng khám sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó là không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh; không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 với tổng số tiền phạt 152 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ký ban hành.

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An tại số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh. (Ảnh: CTV)

Trước đó vào hồi tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh. Phòng khám này đã "vẽ bệnh" lừa dối hàng nghìn lượt khách hàng đến khám, điều trị, với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trong tháng 8, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở spa, làm đẹp “Phúc Tâm 8” (số 5, đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An). Núp bóng dưới hình thức cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, nhóm đối tượng đã dựng lên một “phòng khám, điều trị xương khớp” trái phép, sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo gần 300 người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 4.096 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Trong đó có 797 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm 19 bệnh viện tư nhân, 41 phòng khám đa khoa và 737 phòng khám chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế.