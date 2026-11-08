Nghệ An: Phát hiện hơn 500 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và theo dõi các hoạt động trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số nhóm thanh, thiếu niên có dấu hiệu tổ chức tụ tập, hẹn nhau điều khiển xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường trọng điểm vào ban đêm. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn giao thông.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đêm 7-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại nhiều địa bàn, tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại những tuyến đường thường xuyên có đông thanh, thiếu niên tụ tập vào ban đêm như Hồ Tùng Mậu, Lênin, đường 72m và một số khu vực khác.

Qua kiểm tra, hơn 500 trường hợp vi phạm đã được phát hiện, trong đó có các hành vi như điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập gây mất trật tự khi tham gia giao thông, lạng lách, đánh võng. Các trường hợp vi phạm được lập biên bản, phương tiện liên quan bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường và địa bàn phức tạp, nhất là trong khung giờ tối và đêm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.