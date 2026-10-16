Nghệ An: Phát hiện hai phần mộ nghi là mộ liệt sỹ tại xã Yên Xuân

Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. (Ảnh minh họa: Xuân Triệu/TTXVN)

Từ thông tin do người dân cung cấp và kết quả khảo sát thực địa, xã Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) đã ghi nhận hai phần mộ nghi là mộ liệt sỹ tại thôn Long Hà. Một phần mộ có bia ghi tên Bùi Quốc Cường, phần mộ còn lại chưa xác định được danh tính.

Địa phương đang đề nghị cơ quan quân sự phối hợp xác minh, làm rõ thông tin, tiến tới tìm kiếm, quy tập hài cốt theo quy định.

Ngày 16/10, Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân cho biết qua khảo sát, xác minh hai phần mộ, tổ khảo sát phát hiện một phần mộ đắp đất, trên có bia ximăng ghi tên Bùi Quốc Cường (sinh năm 1952, quê tại số nhà 3, phố Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định).

Theo nội dung trên bia, ông Cường là công dân nghĩa vụ, thuộc đơn vị C3-Công trường 71, thoát ly ngày 22/6/1971 và mất ngày 24/9/1972.

Ông Nguyễn Văn Luật (người dân thôn Long Hà) cho biết trước đây có một bệnh viện dã chiến quân đội đóng trên ngọn đồi gần đập Chọ Quốc. Ông Cường bị bệnh qua đời và được bệnh viện chôn cất tại khu vực này. Ông Luật là người trực tiếp chứng kiến việc chôn cất.

Theo bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân, người dân địa phương từng nhiều lần gửi thư đến địa chỉ ghi trên bia mộ và đăng thông tin tìm kiếm thân nhân ông Bùi Quốc Cường, song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Phần mộ thứ hai nằm tại đồi Đất Đỏ, thôn Long Hà, được đắp đất nhô cao nhưng không có bia, chưa xác định được danh tính người nằm dưới mộ.

Thông tin từ hai nhân chứng địa phương cho biết vào mùa Hè năm 1972, một quân nhân thuộc đơn vị đóng quân tại khu vực đồi Rú Quát đi chặt củi, chặt nứa rồi mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đơn vị phát hiện người này đã tử vong và tổ chức chôn cất tại đồi Đất Đỏ.

Ông Cao Văn Giang (trú thôn Tân Xuân) và ông Lưu Đình Thất (trú thôn Long Hà) cung cấp thông tin về vụ việc. Ông Thất cho biết quân nhân gặp nạn khi đi chặt nứa làm lán trại. Tuy nhiên, cả hai nhân chứng đều không nhớ chính xác vị trí chôn cất.

Qua khảo sát thực địa, tổ công tác ghi nhận đây là ngôi mộ duy nhất được phát hiện tại khu vực đồi Đất Đỏ. Đối chiếu lời kể của các nhân chứng với kết quả khảo sát, tổ công tác nhận định phần mộ có khả năng liên quan đến quân nhân nói trên.

Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin về hai phần mộ, tổ chức khảo sát, quy tập và an táng hài cốt theo quy định.

Nếu đủ điều kiện, địa phương đề nghị lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các quân nhân kể trên./.