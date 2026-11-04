Nghệ An: Phát hiện 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi không rõ nguồn gốc

Ngày 4.11, Công an Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh các loại đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực, mô phỏng vũ khí, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều biện pháp rà soát, kiểm soát thị trường.

Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An và Công an phường Trường Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng số C7, nhà Đ2, chợ Vinh, phường Trường Vinh.

Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh N.T.H. bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Quầy hàng này do bà N.T.H. (SN 1967) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em.

Đáng chú ý, toàn bộ số sản phẩm trên đều không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nhà sản xuất, nơi sản xuất và xuất xứ.

Chủ hộ kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Bao bì sản phẩm không có thông tin cần thiết, hàng hóa không có dấu hợp quy theo quy định.

Hộ kinh doanh N.T.H. bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: CANA

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26.8.2020 của Chính phủ, lực lượng chức năng xác định đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của người tiêu dùng.

Các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tang vật bị phát hiện

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác khi lựa chọn đồ chơi cho con em mình.

Không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin về nhà sản xuất, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là các loại đồ chơi mô phỏng súng, dao, kiếm có tính chất bạo lực.

Việc lựa chọn đồ chơi an toàn không chỉ giúp bảo vệ trẻ trước những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sử dụng mà còn góp phần định hướng nhận thức, hành vi phù hợp với lứa tuổi.

Các hộ kinh doanh cũng cần nghiêm túc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, không vì lợi nhuận mà đưa những sản phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông ra thị trường.