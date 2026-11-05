Nghệ An: Phát hiện 1.400 khẩu súng đồ chơi không nhãn mác tại chợ Vinh

Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về việc phát hiện số lượng lớn súng nhựa đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Trường Vinh.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra tại quầy hàng C7, nhà Đ2, chợ Vinh. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 3/11, Tổ công tác số 3, Đội Đặc doanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 và Công an phường Trường Vinh tiến hành kiểm tra đột xuất quầy hàng C7, nhà Đ2, chợ Vinh.

Quầy hàng do bà N.T.H. (SN 1967) làm chủ, chuyên kinh doanh các mặt hàng đồ chơi trẻ em.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.400 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em. Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nhà sản xuất, nơi sản xuất và nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Ngoài ra, bao bì sản phẩm không có thông tin về hàng hóa và các sản phẩm cũng không có dấu hợp quy theo quy định.

Căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng xác định số súng nhựa đồ chơi trên thuộc diện hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các sản phẩm mô phỏng vũ khí, mang tính chất bạo lực.

Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.