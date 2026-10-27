Nghệ An phấn đấu vượt chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Khu ký túc xá của Công ty Luxshare-ICT Nghệ An tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An được Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 25.400 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Cụ thể: Năm 2026 hoàn thành 2.000 căn; năm 2027 là 2.500 căn; năm 2028 là 3.000 căn; năm 2029 là 7.900 căn; năm 2030 là 10.000 căn.

Xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Người lao động tìm kiếm việc làm tại ngày hội giới thiệu, tư vấn việc làm tại Khu công nghiệp WHA.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, như: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có sẵn quỹ đất sạch, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có đủ năng lực tài chính đề xuất triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; thực hiện thủ tục lựa chọn, giao chủ đầu tư theo đúng quy định.

Ưu tiên bố trí quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng trên địa bàn phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tập trung theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030; kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án theo tiến độ đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên giải quyết các thủ tục đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; chủ động phối hợp, thực hiện đồng thời các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường khi đáp ứng điều kiện theo quy định; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.