Nghệ An phấn đấu quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong năm 2027

Quang cảnh hội nghị Ảnh: Đình Tuyên

Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4. Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 80 hài cốt liệt sĩ từ nước bạn Lào, tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm. Bước vào mùa khô 2026 - 2027, tính đến ngày 20/10, lực lượng quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 60 hài cốt liệt sĩ, đạt 53,85% chỉ tiêu Quân khu giao.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng với tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN được triển khai tích cực. Đến ngày 28/8/2026, Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu tại 28/28 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.141 ngôi mộ, thu nhận 1.613 mẫu hài cốt liệt sĩ, đạt tỷ lệ 75,3%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt 89,47% số trường hợp cần thu nhận.

Đáng chú ý, Nghệ An đã triển khai mô hình điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, đồng thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Tỉnh cũng duy trì phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun của nước CHDCND Lào; tổ chức hội đàm, ký kết chương trình phối hợp, phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tìm kiếm, quy tập vẫn gặp nhiều khó khăn do thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác hạn chế; nhân chứng lịch sử tuổi cao, sức yếu; địa hình tìm kiếm phức tạp, hồ sơ và sơ đồ mộ chí chưa đồng bộ.

Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, rà soát và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhất là các nhân chứng trong nước và trên nước bạn Lào đẩy nhanh tiến độ khảo sát, xác minh, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2.

Năm 2027, Nghệ An phấn đấu tìm kiếm, quy tập 120 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành các chỉ tiêu Quân khu giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm". Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng. 10 tập thể, 20 cá nhân khác được khen thưởng vì có thành tích trong giai đoạn 1 của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".