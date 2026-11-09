Nghệ An: Ô nhiễm môi trường tại bãi rác ở xã Tân Phú

Bãi rác tồn dư gây ô nhiễm

Được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2009, bãi rác Thung 70 rộng 4,66ha, từng tiếp nhận và xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp cho 11 trong số 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ.

Khối lượng rác thu gom trung bình mỗi năm khoảng 12.000-15.500 tấn. Sau hơn 15 năm hoạt động, lượng chất thải tập kết tại đây đã rất lớn, trong khi các hố chôn lấp cơ bản không còn khả năng tiếp nhận.

Những núi rác chất thành đống chưa thể xử lý tại bãi rác Thung 70.

Ghi nhận tại khu vực bãi rác, nhiều đống rác chất cao, sát khu dân cư. Mùi hôi phát tán rõ hơn trong những ngày nắng nóng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Khi mưa lớn, nước bẩn từ khu vực tập kết rác có nguy cơ tràn ra ngoài, làm dấy lên lo ngại về môi trường và nguồn nước.

Ông Ngô Xuân Bình, Xóm trưởng xóm Tân Long cho biết, bãi rác cách khu vực sinh sống của 558 hộ dân trong xóm gần 1km. Theo ông, mùi hôi từ bãi rác thường xuyên phát tán vào mùa nắng.

Bãi rác Thung 70 rộng 4,66ha, từng tiếp nhận và xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp cho 11 trong số 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ.

Mỗi khi mưa lớn, người dân lại lo nước bẩn chảy ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến nguồn nước và sức khỏe. “Người dân mong muốn chính quyền các cấp sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, không để tình trạng ô nhiễm tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống”, ông Bình nói.

Những lo ngại của người dân không chỉ liên quan đến lượng rác đang tồn đọng mà còn đến việc kiểm soát ô nhiễm sau khi bãi rác ngừng tiếp nhận chất thải.

Khi các hố chôn lấp đã cơ bản đầy, đóng cửa bãi rác cần đi cùng phương án xử lý mùi, nước rỉ rác và các nguy cơ môi trường phát sinh. Nếu chỉ xử lý từng đợt, lượng chất thải tồn dư vẫn có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận.

Lượng rác thải quá lớn vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp xã Tân Phú.

Trong những năm trước, UBND huyện Tân Kỳ cũ bố trí khoảng 1-1,5 tỷ đồng mỗi năm để xử lý môi trường tại bãi rác. Tuy nhiên, theo thông tin địa phương cung cấp, nguồn kinh phí này chủ yếu phục vụ các giải pháp trước mắt, chưa thể xử lý triệt để lượng rác tồn đọng sau nhiều năm hoạt động.

Xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ phương án xử lý

Ông Nguyễn Viết Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, bãi rác Thung 70 là công trình tồn dư từ thời huyện Tân Kỳ cũ. Việc xử lý lượng rác lớn và khắc phục ô nhiễm đòi hỏi kinh phí vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp xã. Vì vậy, địa phương mong tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm, hỗ trợ để sớm tháo gỡ khó khăn.

Ngày 9/7/2025, UBND xã Tân Phú ban hành Công văn số 28/UBND-KT gửi UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét chủ trương đóng cửa bãi rác Thung 70 để xử lý ô nhiễm môi trường.

Trước đó, vào ngày 9/7/2025, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, UBND xã Tân Phú ban hành Công văn số 28/UBND-KT gửi UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét chủ trương đóng cửa bãi rác Thung 70 để xử lý ô nhiễm môi trường.

“Địa phương cũng đề xuất UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét lập dự án đầu tư xử lý ô nhiễm theo phương án đốt rác. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện có thể được xem xét theo hình thức giao thầu hoặc đấu thầu, bảo đảm quy định”, ông Hoà nói.

Trước khi được tỉnh cho phương án xử lý, bãi rác Thung 70 cũng đang gây ảnh hưởng đến người dân xóm Tân Long.

Bãi rác Thung 70 phục vụ nhiều địa bàn trong thời gian dài, nhưng nay đã quá tải và nằm gần khu dân cư. Việc xử lý không chỉ là trách nhiệm của chính quyền xã nơi đặt bãi rác, mà cần sự phối hợp và hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan.

Người dân Tân Long đang chờ một phương án cụ thể để tình trạng ô nhiễm không tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt hằng ngày.