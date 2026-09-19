Nghệ An: Núi Nứa Bàn sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 hộ dân bị cô lập

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Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 17 giờ ngày 19/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực núi Nứa Bàn, phía ngoài bản Huồi Pai, khiến tuyến tỉnh lộ 543C qua địa bàn bị chia cắt.

Hàng nghìn khối đất đá, cây rừng từ triền núi ở độ cao hàng chục mét sạt xuống, vùi lấp mặt đường trên chiều dài hàng chục mét.

Vụ sạt lở xảy ra phía ngoài bản Huồi Pai khiến hai bản Huồi Pai và Chà Lúm, với hơn 300 hộ dân, hơn 1.100 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, bị cô lập với khu vực bên ngoài do chỉ có tuyến đường độc đạo kết nối.

Khối lượng lớn đất đá, cây rừng sạt xuống còn tràn vào khe Chà Hạ, gây chặn một phần dòng chảy.

Theo chính quyền địa phương, khu vực sạt lở hiện tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Khối lượng đất đá, cây rừng có thể tiếp tục dịch chuyển, gây tích tụ, cản trở dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ hình thành lũ ống, lũ quét, đe dọa các khu dân cư phía hạ lưu khe Chà Hạ.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Yên Na đã phong tỏa khu vực nguy hiểm, không để người và phương tiện tiếp cận điểm sạt lở. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời kiểm tra, rà soát các khu vực trên địa bàn có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Xã Yên Na có địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông, suối. Trong nhiều ngày qua, địa bàn liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài khiến nước ngấm vào các triền núi, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại nhiều vị trí.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đến gần khu vực sạt lở, không đi lại, chăn thả gia súc hoặc tổ chức lao động, sản xuất tại khu vực khe Chà Hạ và những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng di dời người và tài sản đến nơi an toàn; kịp thời thông báo cho chính quyền khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sụt lún, nước khe đổi màu, dòng chảy tăng nhanh hoặc xuất hiện tiếng động bất thường từ khu vực sạt lở./.