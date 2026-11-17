Ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Minh Châu, Nghệ An cho biết, lực lượng Công an đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong bên quốc lộ 7A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại khu vực Km 5+600, quốc lộ 7A, đoạn qua xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ việc.

Gần thi thể nạn nhân có một xe máy điện mang biển kiểm soát 37AC-281.xx bị hư hỏng.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.T (SN 1984, nhân viên y tế làm việc tại Trạm Y tế xã Diễn Quảng cũ (nay thuộc xã Minh Châu).