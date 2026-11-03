Nghệ An nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026

Theo mục tiêu Chính phủ giao, Nghệ An phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 trong khoảng 10,5-11,5%. Đặc biệt, theo kịch bản điều hành được cập nhật tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026, tỉnh cần đạt tốc độ tăng trưởng 14,51% trong quý IV, qua đó đưa tăng trưởng GRDP cả năm lên khoảng 11,05%. Đây là nhiệm vụ có tính thách thức cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Nhìn lại kết quả 9 tháng đầu năm, kinh tế Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP ước tăng 9,75%; riêng quý III tăng 10,11%, đứng thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 4,64%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,18%; dịch vụ tăng 9,41%.

Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, với sự đóng góp của các ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch cả năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 147.700 tỷ đồng, tăng 12,2%; du lịch đón khoảng 9,89 triệu lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 02 tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An cho biết, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả nổi bật, lũy kế 10 tháng ước đạt 28.552,6 tỷ đồng, vượt 22,3% dự toán cả năm và tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 22/10/2026, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 16.290,953 tỷ đồng, đạt 78,11%/KH Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm, cao hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2025 là 43,24%).

Luỹ kế 10 tháng, toàn tỉnh đã cấp mới cho 69 dự án, điều chỉnh 146 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 108.272,9 tỷ đồng, gấp 2,92 lần so với cùng kỳ. Tỉnh đã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 136 dự án tồn đọng, kéo dài còn lại theo tiến độ yêu cầu tại Kết luận số 08-KL/BCĐ ngày 21/10/2026 của Ban chỉ đạo.

Đây là những nguồn lực quan trọng để mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Những kết quả trên cho thấy nền kinh tế tỉnh đang có những động lực đáng kể. Tuy nhiên, để chuyển hóa các kết quả tích cực thành mức tăng trưởng GRDP cả năm theo mục tiêu đặt ra, nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng hiện có mà còn phải tạo ra giá trị tăng thêm thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, đặc biệt là trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp ngày 2/11/2026, UBND tỉnh đã rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, trong đó xác định khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 6,12%; công nghiệp và xây dựng tăng 20,59%; riêng công nghiệp tăng 21,44%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,70%, xây dựng tăng 18,89%; khu vực dịch vụ tăng 13,38%.

Có thể thấy, qua các chỉ tiêu trên, trọng tâm tăng trưởng trong quý cuối năm vẫn tập trung chủ yếu vào công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đồng thời yêu cầu khu vực nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định.

Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng quý IV là rất cao, nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, quyết liệt thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu thảo luận về việc thống kê, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác cập nhật biểu mẫu báo cáo tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ông Võ Trọng Hải yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương cần nắm rõ và triển khai nghiêm túc công tác thống kê trong các lĩnh vực được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác báo cáo thời gian qua, trong đó có việc các số liệu tăng trưởng chưa được cập nhật sát hoặc thiếu sự thống nhất giữa các cấp, các ngành. Do đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc lập báo cáo định kỳ, bảo đảm tính chính xác và kịp thời.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy các chỉ tiêu tăng trưởng cho giai đoạn tới. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.