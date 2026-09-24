Nghệ An: Nỗ lực bắc cầu tạm, mở đường cho người dân và học sinh vùng sạt lở

Quân và dân đồng lòng mở đường sạt lở

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua tại Nghệ An khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng đặc biệt trên địa bàn xã Mỹ Lý, Yên Na.

Mưa lớn khiến tuyến đường từ bản Xằng Trên đến trung tâm xã Mỹ Lỹ bị sạt lở nặng.

Đối với người dân bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, con đường hướng về trung tâm xã Mỹ Lý là tuyến độc đạo huyết mạch, gắn liền với mọi hoạt động dân sinh và giao thương. Chính vì tầm quan trọng đó, ngay sau khi mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường, gần 50 người dân cùng các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương ra quân. Không quản ngại địa hình dốc cao trơn trượt các lực lượng nỗ lực để khơi thông đường quyết tâm đưa các em học sinh trở lại lớp học an toàn.

Hơn 50 người dân cùng lực lượng tại chỗ khơi thông tuyến đường.

Bất chấp địa hình núi cao, dốc đứng và trơn trượt nguy hiểm, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương. Người phát quang cây cối, người cuốc đất san nền, người vận chuyển đá hộc; mỗi người một việc nhịp nhàng. Bằng chính sức lao động và sự đồng lòng của bà con, những đoạn đường hư hỏng cứ thế dần được khơi thông, trả lại lối đi an toàn cho bản làng.

Người dân đồng lòng cùng chính quyền mở đường sạt lở.

Tại khu vực sạt lở, do chưa có máy móc chuyên dụng nên người dân đã phối hợp dùng đòn bẩy bằng gỗ để dịch chuyển các khối đá lớn ra hai bên, tạo lối đi lại tạm thời.

Đối với những khối đá quá lớn không thể dịch chuyển bằng đòn bẩy gỗ, người dân chủ động đánh dấu lại để chờ xe cẩu vào xử lý. Bà con tập trung dọn dẹp trước các vị trí nhỏ hơn nhằm đảm bảo tiến độ khơi thông lối đi sớm nhất có thể.

Ông Lữ Văn Bình, người dân trực tiếp tham gia mở đường tại bản Xằng Trên chia sẻ: "Đường vào bản bị sạt lở nhiều đoạn khiến xe cộ không đi lại được nên bà con bảo nhau cùng ra dọn dẹp. Ai có cuốc dùng cuốc, ai có dao dùng dao để phát cây, gạt bớt đất bùn. Gặp đá lớn thì mấy anh em cùng dùng cây gỗ bẩy ra mép đường. Chúng tôi cố gắng dọn dẹp để trước mắt xe máy của bà con có lối đi lại mua nhu yếu phẩm."

Những tảng đá lớn chắn đường, lực lượng chức năng và người dân đưa ra mép đường.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lương Văn Bảy – Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, tuyến đường này từng bị trận lũ quét năm 2025 tàn phá hết sức nặng nề. Dù chính quyền và người dân vừa nỗ lực khắc phục xong trước mùa mưa bão năm nay, nhưng đợt mưa lớn kéo dài vừa qua lại tiếp tục khiến đồi núi đổ sụp, sạt lở nghiêm trọng. Trước tình thế khẩn cấp, địa phương đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ bám trụ hiện trường để khẩn trương thông tuyến.

"Sau nhiều ngày khẩn trương triển khai, tuyến đường tạm hiện đã mở cửa cho người đi bộ và xe máy lưu thông ổn định. Dù vậy, về lâu dài, chính quyền địa phương và bà con nơi đây đều mong mỏi cấp trên sớm quan tâm, phê duyệt phương án sửa chữa, nâng cấp toàn diện con đường này để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương an toàn, bền vững" ông Bảy thông tin thêm.

Xây cầu tạm để người dân và học sinh lưu thông

Đợt mưa lớn kéo dài cũng là nguyên nhân khiến một mảng sườn núi lớn tại khu vực núi Nứa Bàn, xã Yên Na bất ngờ đổ sập. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên đến khoảng 30.000m³, vùi lấp hoàn toàn một đoạn của tuyến Tỉnh lộ 543C và cắt đứt mạch máu giao thông tại đây. Đây là con đường chính để người dân ở các bản vùng trong đi lại hàng ngày. Khi đất đá từ trên núi mặt sườn đồi xuống mặt đường, xe cộ tạm thời không thể di chuyển qua đây. Điều này cũng làm cho việc đi học của học sinh trong vùng bị gián đoạn và gặp nhiều trở ngại.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ, người dân nỗ lực bắc cầu tạm để người dân lưu thông và học sinh đến trường. Ảnh Y.N.

Cụm vùng trong của hai bản Huồi Pai và Cha Lúm hiện có 172 em học sinh cần ra điểm tập trung để về trường bán trú của xã, bao gồm 108 học sinh cấp II và 64 học sinh cấp I. Việc tạo lối đi tạm thời là điều cần thiết để hành trình đi học của các em được diễn ra thuận lợi.

Để giải quyết khó khăn này, chính quyền xã Yên Na đã cử các lực lượng ra quân mở đường mòn và bắc cầu tạm, giúp học sinh có lối đi lại thuận tiện hơn để đến trường.

Một tuyến đường tiểu ngạch dài hơn 1km được mở qua khu vực rừng, tránh vị trí sạt lở trên tuyến 543C. Hai cầu tạm cũng được hoàn thành để nối các đoạn đường bị chia cắt. Nhờ đó, việc đưa đón học sinh được tổ chức trở lại, các em có thể tiếp tục đến trường và ổn định việc học tại các điểm trường bán trú.

Cây cầu tạm bắc qua sông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trước nguy cơ sạt lở tại khu vực núi Nứa Bàn và các vị trí xung yếu, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 38 hộ dân với 169 nhân khẩu tại bản Huồi Pai đến nơi an toàn. Trong thời gian người dân tránh trú, địa phương tổ chức nấu ăn tập thể, bảo đảm nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Trạm y tế xã cũng cử cán bộ trực để chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bà Vi Thị Mai (56 tuổi, trú tại bản Huồi Pai) chia sẻ: "Mưa lớn gây sạt lở khiến việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Rất mừng là chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng đến làm 2 cây cầu tạm qua suối để các cháu nhỏ kịp tới trường và người dân có lối di chuyển. Chúng tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng sớm sửa chữa con đường để mọi người yên tâm đi lại ổn định cuộc sống".

32 hộ dân bản Huồi Pai được di dời đến nơi an toàn. Ảnh Y.N.

Liên quan đến tiến độ khắc phục, ông Thái Lương Thiện – Chủ tịch UBND xã Yên Na thông tin, vị trí sạt lở trên tuyến 543C hiện chưa được khơi thông hoàn toàn. Các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai nhân lực và máy móc để xử lý đất đá, dự kiến công việc sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, sau khi rà soát và đánh giá lại mức độ an toàn tại khu vực bản Huồi Pai, số hộ dân cần di dời giảm từ 38 xuống còn 32 hộ; 6 hộ gia đình còn lại đã được quay trở về nhà ổn định cuộc sống. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc học tập, địa phương đã tính toán đến giải pháp sắp xếp cho các em học sinh ở lại bán trú trong thời gian đường sá gặp trở ngại.

Hà Hằng - Nhật Giang