Nghệ An: Những trường hợp được nâng lương trước thời hạn

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quy chế quy định nguyên tắc, điều kiện và thẩm quyền xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 12/10.

Theo quy chế, việc nâng bậc lương trước thời hạn được xét từ thành tích cao nhất đến thành tích thấp hơn. Trường hợp có thành tích như nhau xét theo thứ tự ưu tiên.