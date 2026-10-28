Nghệ An: Nhiệm vụ chính phải đảm bảo an ninh cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030

Hỗ trợ điện mặt trời mái nhà

Động thái quyết liệt này nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lấy phát triển điện mặt trời áp mái tự sản xuất, tự tiêu thụ làm đòn bẩy tháo gỡ áp lực năng lượng.

Để nhanh chóng mở rộng nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Công thương vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực.

Chính sách mới này yêu cầu bám sát thực tế địa phương, xác định rõ hình thức, đối tượng, mức hỗ trợ và lộ trình thực hiện khả thi. Mục tiêu cốt lõi là tạo hành lang pháp lý thông thoáng và khuyến khích tối đa người dân cùng tham gia vào mạng lưới năng lượng xanh.

Hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất.

Nhằm bảo đảm tiến độ nghiêm ngặt mà Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan không được phép để xảy ra tình trạng chậm trễ do thủ tục hành chính, mọi vướng mắc phát sinh phải được tổng hợp báo cáo ngay để xử lý khẩn cấp.

Xác định an ninh năng lượng là mạch máu của nền kinh tế, UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn tháo gỡ triệt để hai rào cản lớn nhất là nguồn vốn thực hiện và thủ tục pháp lý.

Cụ thể, giao Sở Tài chính, ưu tiên nguồn lực tuyệt đối, khẩn trương rà soát, cân đối và bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình. Đây được xác định là nhiệm vụ chi ưu tiên hàng đầu, ngay cả trong trường hợp phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ chi khác theo quy định.

Đảm bảo an ninh cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030 là nhiệm vụ chính trị tối thượng, không cho phép làm theo phong trào hay hình thức.

Giao Sở Tư pháp thẩm định rút gọn, ưu tiên tiến độ, chủ động hướng dẫn, đồng hành cùng Sở Công Thương xuyên suốt quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan này có nhiệm vụ ưu tiên tối đa việc thẩm định, tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhanh nhất để kịp trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp cuối năm.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn

Bên cạnh giải pháp phát triển năng lượng tái tạo hộ gia đình, Nghệ An đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn.

Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Văn bản số 13856/UBND-CN ngày 20/10/2026 của tỉnh. Mọi dự án thuộc danh mục Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn phải được đôn đốc sát sao, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Bộ Công Thương theo đúng quy định pháp luật.

Nghệ An đang dồn lực tháo gỡ điểm nghẽn cho các dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn.

Với phương châm tự chủ tại chỗ là: Biến các mái nhà hộ gia đình thành các trạm phát điện mini tự sản - tự tiêu, giảm tải trực tiếp cho hệ thống lưới điện truyền tải.

Yêu cầu phải đồng bộ quy hoạch gồm: Khơi thông dòng vốn đầu tư hạ tầng nguồn điện, lưới điện 110kV - 220kV để phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp tốc độ cao tại KKT Đông Nam.

Chuyển đổi xanh: Hiện thực hóa cam kết phát triển năng lượng bền vững, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, hướng tới mục tiêu phát thải bằng "0".

Việc chủ động kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, từ xa và đưa ra cam kết mạnh mẽ về mặt tài chính - cơ chế cho thấy quyết tâm lớn của Nghệ An trong việc bảo vệ dòng điện cho sản xuất và sinh hoạt, tạo bệ phóng hạ tầng vững chắc thu hút dòng vốn FDI lớn giai đoạn 2027 - 2030.

Theo đó, lộ trình đồng bộ chính sách năng lượng Nghệ An (cuối năm 2026) cụ thể: Trước 5/11/2026: Sở Tài chính hoàn thiện phương án và văn bản bố trí nguồn lực. Trước 10/11/2026: Sở Công thương hoàn thiện dự thảo chính sách, báo cáo UBND tỉnh đến tháng 12/2026 trình HĐND tỉnh chính thức bấm nút thông qua nghị quyết ban hành. Nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các gia đình ngày càng tăng nhanh.